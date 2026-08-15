Nanoempreendedor: isento de imposto, não de confusão

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Tem gente que discute há meses, nos bastidores de Brasília, o destino de 19 milhões de brasileiros — e ainda não conseguiu combinar a própria versão da história. Estou falando dos nanoempreendedores: a nova categoria que a Reforma Tributária criou para o ambulante, a doceira, a costureira, o motorista de aplicativo, todo mundo que fatura pouco e vive fora do radar formal do Estado.

A ideia, no papel, é boa: quem ganha até uns R$ 3.300 por mês fica isento de imposto, sem precisar abrir empresa nem virar contabilista de fim de semana. Até aí, elogio. O problema é que, enquanto isso, o próprio governo não sabe — ou não quer dizer claramente — se essa gente vai precisar de CNPJ e nota fiscal ou não. De um lado, existe um decreto, publicado no ano passado, dizendo que sim, vai precisar, a partir de 2027. Do outro, o Planalto sai na imprensa garantindo o contrário: que ninguém vai ser obrigado a nada disso.

É a mesma novela, contada por dois canais diferentes, com dois finais diferentes. E quem paga o preço dessa falta de combinado? Não é o ministro que assinou o decreto. É a manicure, o entregador, o vendedor de picolé que vai se planejar com base no que ouviu no jornal — e pode descobrir, na pior hora, que a lei que vale é outra. Não sei se isso é desorganização mesmo, dois setores do governo que não se falam, ou se é uma escolha proposital: falar bonito agora, resolver o entrave depois, quando ninguém mais estiver prestando atenção.

As duas hipóteses são desconfortáveis. Nenhum governo deveria precisar de um decreto secreto e um discurso público que dizem coisas diferentes sobre o mesmo assunto. Tem um detalhe que ajuda a entender o tamanho do problema: o MEI, hoje, paga uma taxinha mensal — o DAS — e em troca ganha aposentadoria, auxílio-doença, esse tipo de proteção. O nano não paga essa taxa. Ótimo para o bolso. Só que, se o decreto prevalecer, ele pode acabar tendo o pior dos dois mundos: burocracia de CNPJ e nota fiscal, sem ganhar nada de proteção em troca.

Pagou o ingresso e não entrou na festa. Felizmente, já tem gente no Congresso brigando para resolver essa bagunça — dois projetos tentando garantir, de vez, que a isenção seja isenção mesmo, sem letra miúda escondida. É bom sinal que alguém tenha notado. Mas convenhamos: não deveria ser preciso projeto de lei para o governo simplesmente falar a verdade sobre o que ele mesmo escreveu.

No fim, a lição que fica não é só sobre imposto. É sobre confiança. Um país onde o discurso oficial e a letra da lei contam histórias diferentes é um país que ensina o cidadão a desconfiar de tudo que ouve — inclusive do que é verdade. E isso, no fim das contas, sai bem mais caro do que qualquer imposto.





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