Não ande pela rua de boca aberta

A Olímpiada de Paris de 1924 ficou imortalizada com o filme “Carruagens de Fogo” (1982, quatro Oscars). Mostra a preparação da equipe olímpica de atletismo da Grã-Bretanha no evento. Na mesma olimpíada, Johnny Weissmuller ganhou medalhas de ouro em natação e repetiria a dose quatro anos depois. Quebrou 67 recordes mundiais e nunca perdeu uma competição. Com 24 anos de idade, saiu das piscinas e foi para as telas interpretar Tarzan e, depois, Jim das Selvas.



Também em 1924, nasceu oficialmente o gol olímpico, num amistoso entre as seleções argentina e uruguaia. O autor foi Cesáreo Onzari e os hermanos batizaram o gol de olímpico, feito a partir de um escanteio, para ironizar os uruguaios - os campeões olímpicos. No mesmo ano, circulava em Paris o jornal Le Matin (¹) que trazia matérias variadas, inclusive orientações para as pessoas que não sabiam se comportar nas vias públicas. Uma das recomendações era o “não andem pela rua de boca aberta”.



As hipóteses para tal recomendação? A 1ª pode ter relação com o ditado “em boca fechada não entra mosca”. Deve ser interpretada em sentido literal ou figurado. A 2ª hipótese pode estar relacionada com os cheiros da capital francesa daquela época, que não tinha esgoto sanitário, poucas vias calçadas, lixo nas ruas, banhos raros etc. As pessoas evitavam respirar pelas narinas para não receber o ar “contaminado”. Há a 3ª possibilidade: quantidade sem-fim de bocas abertas, admiradas com o que se via à época na capital da Europa, quiçá do mundo, onde tudo acontecia.



A verdade é uma só: qualquer que seja a origem, é recomendável que iniciemos os treinamentos para o uso da boca para desempenhar o papel que a natureza deu ao nariz. É uma forma de preservar a qualidade do olfato. A recomendação adicional é o uso de máscara que cubra metade do rosto, para evitar que mosquitos sejam atraídos pela cavidade bucal. Dou um exemplo: experimentem passear a pé, preferencialmente à noite, pela Rua do Imperador bem pertinho do Tribunal de Justiça e do Palácio do Governo. Ou na calçada que margeia uma pracinha que fica próxima ao Comando da Polícia, no bairro do Derby. Pessoas “moram” ali e fazem tudo que um ser humano faz no seu cotidiano. A respiração pela boca diminuirá os efeitos dos odores que “transitam” nesses locais. Pior: ao contrário de Paris, as cenas pouco têm de bonitas.



Outro dia, fui convidado para participar de grupo que leva comida e produtos de higiene para aqueles moradores. Agradeci e não pretendo participar. Essas pessoas precisam de moradias que não sejam calçadas nem praças públicas. Não será com Merthiolate e Band-Aid que vamos curar feridas que exigem tratamento mais amplo. Precisamos ir atrás de um negócio chamado D-I-G-N-I-D-A-D-E!



(¹) Jornal diário suíço em língua francesa. A publicação do jornal impresso foi interrompida em 1944.

