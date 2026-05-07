"Não ao ex-futuro"

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A história do Brasil é, em boa medida, a história de seus golpes. Não se trata de exagero retórico, mas de um padrão que se repete com perturbadora regularidade: toda vez que as elites dominantes percebem — ainda que levemente, ainda que de forma incipiente — um redirecionamento da máquina estatal em favor dos mais pobres, algum mecanismo de ruptura é acionado. O Estado, que deveria ser de todos, é tratado como propriedade particular daqueles que sempre o controlaram.

Registre-se, de saída, que o próprio surgimento da República não decorreu de um ímpeto popular. A derrocada do Império em 1889 foi obra de marechais insatisfeitos, de uma elite militar que impôs pela força uma nova ordem — sem pedir licença ao povo, sem consultar as ruas. O Brasil nasceu república não por vocação democrática, mas por conveniência das espadas.

"Toda vez que as elites percebem um redirecionamento do Estado em favor dos mais pobres, algum mecanismo de ruptura é acionado."

Na quadra mais recente de nossa história, o padrão se repete com variações de método, mas com a mesma essência. Em 1964, o golpe se justificou pelo fantasma do comunismo — argumento tão vago quanto conveniente, capaz de abranger qualquer política minimamente redistributiva. Derrubou-se um presidente eleito, instaurou-se duas décadas de violência de Estado, e o país pagou a conta em vidas, em liberdades e em desenvolvimento atrelado ao capital estrangeiro.

Em 2016, a ruptura tomou forma parlamentar — mais sofisticada na aparência, igualmente golpista na substância. O instrumento foi o documento chamado "Ponte para o Futuro", engendrado pelas mãos ardilosas/vampirescas do consórcio Temer/Aécio com puxadinhos no Centrão. Tudo regado ao veneno lento do questionamento do resultado eleitoral de 2014 — a recusa em aceitar a derrota nas urnas, semente que seria colhida, anos depois, em forma ainda mais virulenta. A presidenta Dilma Rousseff foi afastada não por crime de responsabilidade demonstrado, mas pelo "conjunto da obra" — expressão sintomática de quem condena sem provar.

E então veio o 8 de janeiro de 2023. Não foi um surto espontâneo de raiva popular. Foi um movimento orquestrado, financiado e incentivado pelos derrotados nas urnas de 2022 — aqueles que, incapazes de aceitar o veredicto da democracia, tentaram destruir seus símbolos físicos: o Palácio do Planalto, o STF, o Congresso Nacional. Vilipendiaram as quatro linhas da Constituição que diziam defender. Vandalizaram obras de arte que não compreendiam. E esperavam, em vão, que os quartéis respondessem ao chamado.

No centro de tudo isso, as propostas do chamado bolsonarismo não são uma aberração ou um acidente da história — são a expressão mais acabada dos sonhos da classe dominante brasileira. O agronegócio que não quer prestar contas sobre o desmatamento. Os banqueiros que preferem juros estratosféricos à produção real de riqueza. Os donos dos meios de comunicação que tratam o espaço público como propriedade privada. Os militares de alta patente que nunca se reconciliaram com a subordinação ao poder civil. Os pastores e bispos bilionários que confundem o púlpito com o palanque e a fé com o faturamento.

Essa coalizão de interesses não é nova. O que é novo — ou relativamente novo — é sua disposição em abandonar qualquer verniz democrático. O bolsonarismo teve o mérito perverso de dizer em voz alta o que antes se dizia em cochichos nos corredores do poder: que a democracia só é boa enquanto produz os resultados que eles desejam. Quando não produz, ela se torna descartável.

A "Ponte para o Futuro" de 2016 era exatamente o que o nome dizia: uma ponte — não para o futuro do povo brasileiro, mas para o futuro dos que sempre estiveram no topo. Um programa de desmonte do Estado social, de congelamento dos gastos públicos, de entrega do país ao mercado financeiro. O que o bolsonarismo fez foi radicalizar esse programa, tirar-lhe a máscara tecnocrática e lhe dar uma face autoritária.

Não ao ex-futuro. O título deste artigo não é apenas um jogo de palavras. É uma recusa. É a recusa de um projeto que olha para o passado e o chama de destino. É a recusa de uma "ponte" que conduz, invariavelmente, ao mesmo lugar: a concentração de renda, o silenciamento dos de baixo, a violência disfarçada de ordem.

O Brasil que se quer construir — o Brasil que a maioria escolheu nas urnas de 2022 — é um país que distribui, que inclui, que reconhece a dívida histórica com os mais pobres, com os negros, com os indígenas, com as mulheres. Esse projeto sempre encontrou resistência feroz das elites. E sempre a encontrará. A diferença é que, desta vez, há uma consciência mais clara sobre o que está em jogo.

A democracia não é um ponto de chegada. É uma conquista permanente, que se defende a cada dia, a cada eleição, a cada tentativa de retrocesso. Não ao ex-futuro. Sim ao Brasil que ainda está por se fazer — mais justo, mais livre, um país de todos. As eleições de 2026 significam, ainda mais que antes, a consolidação da democracia não subserviente em detrimento dos velhos interesses entreguistas de todo sempre.



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