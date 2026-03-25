Não basta administrar: é preciso liderar!

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Em tempos em que ocupar cargos de chefia muitas vezes é confundido com liderança, vale lembrar que liderar não é apenas alcançar resultados: é construir caminhos que inspirem pessoas. E, não se resume apenas a isso. Trata-se também de uma capacidade de inspirar pela trajetória construída e pelo exemplo. Nas organizações que almejam a longevidade de seus objetivos, valoriza-se a técnica e a boa administração. Quando liderança e administração se unem em torno de um mesmo propósito, surge, de forma genuína, a tão sonhada eficiência.

Os princípios da administração nos direcionam para uma base sólida que facilita as funções de planejar, organizar, dirigir e controlar. Essas habilidades, somadas à capacidade de exercer uma liderança autêntica e facilitadora, possibilitam que os processos decisórios se tornem mais assertivos e claros, elementos essenciais para uma gestão estratégica e, por que não dizer, para uma gestão verdadeiramente eficiente.

Em uma leitura recente do livro Desenvolvimento Empresarial, do economista pernambucano Uranilson Carvalho, me deparei com duas lições importantes. A primeira refere-se à coragem. A segunda, à capacidade de escolher as pessoas certas. Coragem não é a ausência do medo, é reconhecê-lo e agir apesar dele. O autor sinaliza que é nesse contexto que os líderes verdadeiramente transformadores se destacam, ao encarar o desconforto, combater o status quo e construir um legado que prioriza a criação de valor duradouro.

Outro importante aprendizado é a necessidade de saber escolher as pessoas certas: profissionais com mentalidade positiva, proativos, resilientes e disciplinados. O autor nos lembra que, na gestão estratégica, fomos acostumados a acreditar que definir a meta da empresa e saber onde se quer chegar é suficiente. É ao escolher as pessoas certas que conseguimos ajustar as rotas diante das inúmeras mudanças que surgem no caminho do gestor.

A administração estrutura processos e proporciona estabilidade organizacional, enquanto a liderança aponta direção, mobiliza pessoas e promove transformação. Liderar equipes é trabalho para o resto da vida. É um aprendizado permanente. E vai além: ressalta que, quanto mais progredimos como líderes, mais nos desenvolvemos como seres humanos. As pessoas são o principal meio e o fim de qualquer transformação.

Os desafios são inúmeros, mas a gestão não deve e não precisa ser solitária. Muito já se discutiu sobre as diferenças entre ser chefe e ser líder. A condução de resultados baseada no cargo, no poder, no medo e na hierarquia representa um modelo de gerenciamento ultrapassado. Em um mundo cada vez mais competitivo, dinâmico e globalizado, torna-se ainda mais necessário reafirmar os valores de uma liderança partilhada, inspiradora e comprometida com o bem comum.





* Conselheiro Efetivo (2025-2028) do Conselho Regional de Administração de PE, professor da UniFAFIRE.



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