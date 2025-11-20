Não caia em ciladas ao comprar on-line na Black Friday

A- A+

A Black Friday se tornou uma das datas mais aguardadas do calendário do consumo. Para muitos clientes, é o momento de trocar o celular, comprar o eletrodoméstico desejado ou adiantar os presentes de fim de ano.

Porém a pressa por aproveitar ofertas pode custar caro. Golpes e falsas promoções são comuns e exigem atenção para quem quer se beneficiar de verdade.

Para quem vai realizar compras on-line existem alguns sites de comparação de preços que mostram o histórico do valor e ajudam o consumidor a saber se o desconto é real. Outro cuidado é verificar a reputação da loja. Antes de comprar, vale consultar portais de reclamações, o Procon e as avaliações online. Assim você evita surpresas como atrasos, itens defeituosos ou com avarias.

Confira também se o endereço do site começa com “https://” e se o domínio não contém erros sutis de escrita. Desconfie de links recebidos por mensagens ou redes sociais prometendo ofertas exclusivas.

Caso haja algum problema na compra por sites o Código de Defesa do Consumidor garante sete dias para desistir de uma compra feita online, contados a partir do recebimento. Guardar notas, comprovantes e registros de conversas é uma forma de se proteger caso o produto não chegue ou apresente defeitos.

Na hora de pagar, prefira meios seguros. Cartões virtuais, carteiras digitais e intermediadores de pagamento reduzem o risco de fraude. Evite transferências diretas para contas de pessoas físicas, especialmente em sites pouco conhecidos.

Por fim, exija nota fiscal e garantia. Esses documentos são indispensáveis caso o produto apresente defeito, ou seja preciso acionar o suporte técnico.

Veja também