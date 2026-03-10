A- A+

A demência não é uma doença isolada, mas um espectro de sintomas caracterizado pela deterioração progressiva de funções cognitivas essenciais, como memória, raciocínio, linguagem e comportamento. O cuidado de pacientes com quadros demenciais impõe um desgaste avassalador ao núcleo familiar, culminando, não raramente, em esgotamento extremo, depressão e no declínio da saúde física e psíquica dos cuidadores (síndrome do cuidador).

A natureza progressiva da condição, que conduz inevitavelmente à dependência funcional, gera desafios multifatoriais que exigem vigilância ininterrupta, elevando o risco de colapso do sistema de suporte informal.

Embora existam mais de 140 etiologias para a demência, a Doença de Alzheimer permanece como a principal causa global, respondendo por 60% a 70% dos casos. Em 2020, estimava-se que 55 milhões de pessoas conviviam com demência no mundo; projeções estatísticas indicam que este número dobrará a cada duas décadas, atingindo a marca alarmante de 139 milhões em 2050. Anualmente, cerca de 10 milhões de novos diagnósticos são realizados, configurando uma emergência de saúde pública global.

No Brasil, os estudos apontam para um contingente de 1,76 a 2,50 milhões de pessoas vivendo com demência. Diante do envelhecimento acelerado da nossa pirâmide etária, a previsão é de que esses números dupliquem até 2040. Atualmente, em torno de 8,5% da população brasileira com 60 anos ou mais convive com a condição — um cenário agravado pela subnotificação, visto que mais de 80% dos casos no país ainda carecem de diagnóstico formal. Devido a essa alta prevalência, é imperativo que o Sistema Único de Saúde (SUS) fortaleça sua rede de diagnóstico e tratamento integral.

Lamentavelmente, a eficácia desse atendimento é solapada pela corrupção que, segundo o Instituto Ética Saúde (IES), consome cerca de R$ 26 bilhões anuais da pasta, drenando recursos que deveriam amparar os mais vulneráveis.

A saúde cerebral é definida pela funcionalidade cotidiana e laboral, alicerçando-se no domínio das funções executivas, na eficácia das relações interpessoais e na autorregulação emocional. Por meio de pilares como nutrição equilibrada, sono reparador, exercícios físicos e estímulo cognitivo constante, o cérebro maximiza sua neuroplasticidade, criando e reforçando sinapses. A adoção desses hábitos sustentáveis atua como uma barreira contra o declínio cognitivo, sendo a estratégia de prevenção mais eficaz para a longevidade mental.

De acordo com a revista científica The Lancet, é possível evitar ou postergar até 45% dos casos de demência ao longo da vida através do manejo de 14 fatores modificáveis, incluindo hipertensão, isolamento social e perda auditiva. Nesse contexto, a ciência de dados assume um papel protagonista: métodos estatísticos avançados são essenciais para a identificação de padrões precoces e a validação de ferramentas clínicas.

A aplicação de modelos de aprendizagem de máquinas (machine learning) e regressão em dados multimodais — que integram neuroimagem, biomarcadores e avaliações cognitivas — promete uma classificação cada vez mais precisa entre o envelhecimento saudável e o declínio patológico.

Viver com demência ainda é viver. O diagnóstico, embora desafiador, é apenas um capítulo diante de uma história de vida que merece ser preservada e celebrada com absoluta dignidade.







