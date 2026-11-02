Nas ruas e nas redes

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Embora tenhamos consciência de que vários fatores contribuíram para o resultado eleitoral das eleições presidenciais do Brasil, ainda é cedo para ter uma análise mais aprofundada. Mesmo assim, não nos furtamos em arriscar emitir algumas opiniões que, provavelmente, tiveram sua parcela de contribuição para quebrar tabus existentes, ou seja, o de que o candidato que ganha no primeiro turno já poderia encomendar o terno da posse e a diminuição da abstenção no segundo turno.



Certamente, a maioria das pessoas ficou surpresa com o resultado do primeiro turno das eleições presidenciais, vez que, majoritariamente, os institutos de pesquisas apontavam que o incumbente sairia na frente das intenções de voto, mesmo que ocorresse o segundo turno. Ao término da apuração, não foi o que se viu. O principal candidato da oposição foi vitorioso no primeiro turno e, consequentemente, contrariando o que vinha sendo divulgado pelos principais meios de comunicação do país.



A disputa, no segundo turno, virou um verdadeiro campo de batalha, onde as duas candidaturas procuravam encontrar caminhos para alcançar sucesso nas urnas. Foi aí que muitos fatos promoveram uma reviravolta na história das eleições. Salvo melhor juízo, o candidato do PL passou a ideia de que se sentia já vitorioso; inclusive, alguns nomes já eram mencionados como possíveis ministros do seu governo. Acostumado às manifestações de ruas, parte do eleitorado que se identifica com a candidatura palaciana resolveu trazer de volta uma prática antiga, ou seja, mobilizar pessoas e, juntas, ocuparem espaços públicos, procurando demonstrar força e que ainda havia esperança na vitória. Para tanto, duas coisas precisariam acontecer: primeiro, era o fator rejeição e, nos últimos dias, o candidato da oposição passou a ser o mais rejeitado, segundo os institutos de pesquisas; o segundo era diminuir a abstenção. Talvez fosse o maior desafio, vez que, historicamente, ela cresce ainda mais no segundo turno.



Tratando especificamente da abstenção, foi a menor em 20 anos, atraindo 3 milhões a mais de eleitores no segundo turno. A abstenção foi de 19,22%, chegando a quase 2% a menos do que fora registrado no primeiro turno. Os votos brancos e nulos atingiram 3,24%, sendo o menor até então desde o início do século XXI. As redes sociais, que até então eram mais bem utilizadas pela oposição, no segundo turno, passaram ao protagonismo também na candidatura petista, algo tão perceptível que muitos acreditam ter sido o principal motivo da virada vitoriosa, mas sem esquecer o “pacote de bondade” que sempre aparece nas campanhas.





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