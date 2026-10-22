Negócio de família

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Oligarquia é poder para alguns. Poucas pessoas de grupo privilegiado. Em defesa de seus próprios interesses. O Brasil viveu três oligarquias: a primeira, a oligarquia do café com leite, de 1894 a 1930, comandada pelo poder econômico de São Paulo e de Minas Gerais. Em que representantes daqueles estados se revezavam no exercício da presidência da República.

A segunda experiência de oligarquia foi no Nordeste. Entre as décadas de 1950 a 1980. Em que líderes políticos manobravam o clientelismo social. Em face da pobreza da população. Ocorreu principalmente nos estados do Maranhão, de José Sarney, e da Bahia, de Antônio Carlos Magalhães. A terceira experiência oligárquica foi a da família Bolsonaro. Entre 2018 e 2022. Com inspiração no tarifaço contra produtos brasileiros em 2026. Em troca da anistia do chefe do clã.

A política oligárquica dos Bolsonaro não admite conversa. Distingue-se por palavras, ações e omissões. Ofensa a jornalista, agressão policial e demora na compra de vacinas. Estendeu-se, este ano, no pedido ao presidente Trump para tarifar os produtos brasileiros.

O risco do retorno da oligarquia Bolsonaro tem duas dimensões: a primeira dimensão é o estilo do patriarca. Que não se contém numa eventual gestão do filho. A segunda dimensão é o esquema de pressão da família sobre o improvisado candidato Flávio Bolsonaro, se eleito. A pretensão frustrada do irmão, Eduardo, de assumir o Ministério das Relações Exteriores, é prova disso.

O clã Bolsonaro tem evidenciado tendências claras: golpismo, gosto pelo autoritarismo, admiração por torturador, elogio ao Ato Institucional 5, de 13.12.1968; troca do interesse nacional pelo intuito familiar, como na proposta de anistia ao patriarca. Agora, pense: eventual governo Flávio Bolsonaro já tem maioria na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. E vai dispor de quatro vagas de ministro do Supremo Tribunal Federal para preencher. Ou seja, vai contar com poder de decisão nos três Poderes da República. Sem o equilíbrio institucional de peso e contrapeso (checks and balances) próprio das democracias.

Que influência terá, aqui, a aliança Trump/clã Bolsonaro? Há aspecto geopolítico: os Estados Unidos buscam dominar espaço estratégico ocupado pelo Brasil na globalização. Principalmente no agro. Trump quer submissão brasileira na política externa. Cooptando aliados da oligarquia, avança sobre as políticas digital, mineral e ambiental.

E mais: recente decisão do governo americano é a execução pública de Rainay Bethe. Oficial que assassinou treze militares na base de Fort Hood, no Texas. A última vez que uma execução ocorreu publicamente foi em 1936. Em Kentucky, reunindo 20 mil pessoas.

Secretário de Defesa americano disse que execução será pública. Parlamentar lembrou que três países promovem execuções públicas: Irã, Coreia do Norte e Afeganistão. Bernardo Mello Franco, em O Globo (11.10.2026), registra que o senador eleito por São Paulo, ex-policial Guilherme Derrite (PP), é cotado para o Ministério da Segurança, numa gestão Flávio Bolsonaro. Expulso da Rota por violência, Derrite exaltou cerco policial que deixou 84 mortos na Baixada Santista, ano passado.



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