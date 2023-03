Negócios de impacto: por que investir nesse mercado

A- A+

A pandemia do coronavírus contribuiu para que mais pessoas começassem a estudar e a investir, mesmo que valores pequenos, na bolsa de valores. Segundo a Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) 40% dos brasileiros investem em algum tipo de produto financeiro. Quase a totalidade desses investidores praticam o que consideramos investimento tradicional, que é investir o dinheiro com o único olhar do retorno financeiro.

Porém, existe uma modalidade de investimento que vem crescendo, principalmente fora do Brasil. Essa modalidade atrai aqueles investidores que além da preocupação financeira, do retorno do seu investimento, olham também para o resultado social e ambiental que esses investimentos geram: são conhecidos como investimento de impacto.

Segundo uma pesquisa da GIIN (Global Impact Investing Network), esse mercado cresceu na última década. Em 2010, a pesquisa de comportamento com investidores de impacto contava com 50 participantes. Em 2020, essa pesquisa contou com cerca de 300 participantes. Esse setor passou de uma estimativa de investimento de 4 bilhões de dólares em 2010 para 48 bilhões de dólares em 2021 e a estimativa para o ano de 2022 é de cerca de 715 bilhões de dólares.

A ANDE (Aspen Network of Development Entrepreneurs) lançou recentemente o relatório sobre Investimento de Impacto no Brasil. Esse relatório levantou apenas 38 investidores com investimentos em Impacto Positivo no Brasil, sendo que 10 deles são sediados no exterior. O montante levantado foi de 4,4 bilhões de reais, com estimativa de crescimento de 38% para o ano de 2021. Desses 38 investidores, 27 apostam que o retorno de seus investimentos será competitivo com o retorno do mercado tradicional.

Com esses levantamentos, fica claro que o investimento de impacto no Brasil representa menos de 2% do investimento de impacto no mundo todo. Explicando de uma forma breve, os investimentos de impacto associam-se aos seguintes fatores: mitigação de riscos ambientais, sociais e de governança; oportunidades de desenvolvimento e projetos/negócios/soluções ambientais, sociais e de governança; foco em soluções mensuráveis de alto impacto; retorno financeiro competitivo.

Destaco que investimentos de impacto, tanto de forma individual, ou através de fundos de investimento, olham a empresa como um todo, com foco principal nas soluções/produtos e nos indicadores financeiros atrelados aos indicadores de impacto e mudança. Entretanto, quando vamos para o lado do ESG, o foco é relacionado às boas práticas ambientais e sociais que as empresas empregam na produção das suas soluções.

Assim, podemos relacionar os investimentos de impacto como fonte de capital financeiro para soluções que trabalham desafios e problemas reais de diversos setores da sociedade, como: moradia, agricultura sustentável, energia limpa e renovável, acesso a crédito, saúde, educação, inclusão entre outros tantos.

Portanto, investir em impacto vai além de pensar somente no financeiro. É ter um olhar mais amplo e focado nas mazelas sociais. Parando para pensar, é um desafio gigante investir neste tipo de negócio, mas, aquele empreendedor que não se sente desafiado e motivado a novas realizações, será movido pelo que? É preciso que os investidores abram os olhos para as infinitas possibilidades e soluções que os negócios de impacto podem trazer para o Brasil.

*Fundadora do Impact Hub Vitória





