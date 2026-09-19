Nikola Tesla: o gênio injustiçado que moldou nosso futuro

A- A+

Nikola Tesla nasceu em 1856, na atual Croácia, e demonstrou talento para a ciência desde a infância. Embora tenha estudado engenharia e física, ele não concluiu a graduação. Aos 26 anos, começou a trabalhar na Continental Edison Company, em Paris, adquirindo a experiência que o levou a imigrar para os Estados Unidos.

Ele revolucionou a engenharia moderna ao criar o motor de indução e o sistema de corrente alternada (CA) trifásico. Essa inovação permitiu a distribuição de energia elétrica em larga escala, superando o modelo limitado de Thomas Edison, que exigia uma usina barulhenta a cada curta distância.

O segredo do sistema de Tesla estava no uso eficiente de transformadores: ele aumentava a voltagem para que a eletricidade viajasse longas distâncias sem desperdício e, ao chegar perto das residências, reduzia o nível para garantir a segurança. Esse método tornou o transporte de energia barato e viável, originando o modelo utilizado até hoje.

Uma de suas maiores frustrações ocorreu na década de 1890 com o desenvolvimento do rádio. Embora as ideias originais fossem de Tesla, as demonstrações públicas e os pedidos de patentes garantiram o crédito inicial e o Prêmio Nobel a Guglielmo Marconi. Esse erro só foi corrigido pela Suprema Corte dos EUA anos mais tarde, após a morte do cientista sérvio.



Além disso, o inventor descobriu o princípio do campo magnético rotativo e desenvolveu a famosa Bobina de Tesla, um marco para as comunicações sem fio. Em 1898, ele lançou as bases do nosso mundo conectado ao guiar um pequeno barco por controle remoto, usando ondas de rádio, no Madison Square Garden. Aquele truque tecnológico antecipou o Wi-Fi e a automação.

Anos depois, veio o plano mais ambicioso de sua vida: a Torre de Wardenclyffe, a primeira rede mundial de energia e internet sem fio. O projeto faliu por falta de verba, mas a mente de Tesla já estava no futuro.

Atualmente, a infraestrutura moderna de telecomunicações e a transmissão de dados se fio são herdeiras diretas desse experimento histórico.

A vida moderna depende diretamente de sua herança tecnológica. Sem o sistema de CA e os motores de indução, aparelhos cotidianos como geladeiras e sistemas de climatização — além da infraestrutura de elevadores, linhas de produção industrial e tecnologias avançadas como a ressonância magnética — simplesmente não existiriam. Ao transitar fluidamente entre a descoberta de leis físicas e ao desenvolvimento de tecnologias perenes, Tesla uniu o rigor da investigação científica à utilidade da engenharia, consolidando-se como uma das mentes mais completas e influentes da história.

Isolado, pobre e incompreendido por seus contemporâneos, o gênio que iluminou o mundo passou seus últimos anos em hotéis de Nova York. Sobrevivendo de uma modesta pensão, ele encontrava consolo ao alimentar pombos nas praças. Com sua morte, em 1943, Nikola Tesla deixou um legado imensurável para a humanidade, tendo recebido em vida apenas uma pequena fração do reconhecimento e do respeito que verdadeiramente merecia.





* Professor emérito da UFPE e membro titular das Academias Brasileira e Pernambucana de Ciências.





____

Os artigos são de responsabilidade exclusiva dos seus autores. Para submissões, envie seu texto para [email protected]; todos os materiais estão sujeitos à curadoria editorial. No jornal impresso, os artigos devem ter até 2.900 caracteres com espaços.

Veja também