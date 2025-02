No estado de direito nulidades não podem ser toleradas

A- A+

O Procurador Geral da República ofereceu Denúncia contra o ex-presidente Bolsonaro e outras pessoas, por alegada tentativa de golpe de estado.

A medida foi interposta perante o Supremo Tribunal Federal e tem como relator o Min. Alexandre de Moraes.

A pretensão penal é mais um capítulo do rol de nulidades que, desde 2019, vêm sendo praticadas em nossa suprema corte, que passou a atuar para muito além de sua competência, de modo completamente disfuncional.

Tem sido comum ver o tribunal envolvido no debate político, em questões próprias ao executivo e também legislativas, além de fazer as vezes de órgãos policiais e ministeriais, em processos e procedimentos nos quais alguns dos seus integrantes são interessados diretamente.



Uma pequena amostra disso é o fato de ter sido o Min. Moraes escolhido diretamente pelo então Presidente da Corte, Dias Toffoli, para atuar no primeiro desses inquéritos e, desde então, receber, por alegada prevenção, todo e qualquer processo ou procedimento relacionado a temas como o presente, em franca violação ao princípio do juiz natural.

No caso dessa Denúncia por golpe de estado, não é diferente: a Corte é absolutamente incompetente para processar e julgar os acusados e o Min. Moraes não é o juiz natural.

Além disso, o Procurador Geral da República não tem atribuição funcional para atuar na questão.

É que nenhum dos acusados têm foro por prerrogativa de função. Portanto, a Denúncia jamais poderia ter sido capitaneada pelo Procurador Geral, muito menos ser dirigida ao Supremo Tribunal Federal.



Essas pessoas, todas elas, deveriam ter sido investigadas perante uma Delegacia de Polícia Federal comum, com circunscrição na área em que ocorreram os fatos, serem eventualmente denunciadas por um Procurador da República com atribuições para atuar perante o juízo ordinariamente competente e serem processadas no

âmbito da primeira instância do Judiciário.

Por essas razões, é um absurdo inominável o que estamos assistindo. É nulidade em cima de nulidade, acontecendo perante os nossos olhos, sem rigorosamente nenhuma chance de correção.

Não pode o Supremo, não pode o Ministério Público, não podem as demais instituições da República agirem e aceitarem como se fosse normal o que está acontecendo. Não é!

A comunidade jurídica precisa acordar, não cair na “armadilha” de debater o mérito dos crimes que teriam ocorrido, e, que, supostamente, dariam “causa” à pretensão penal, antes de serem essas questões preliminares resolvidas.

Não é possível aceitar passivamente que a incompetência absoluta do STF se perpetue. Não é possível aceitar a violação ao princípio do juiz natural, muito menos a ausência completa de atribuições do Procurador Geral da República, pois esses vícios não são juridicamente remediáveis, pouco importa o crime que teria sido cometido e muito menos quem seria o autor desses ilícitos.

Os atos praticados, inclusive as prisões cautelares já decretadas, não podem continuar a gerar efeitos de qualquer natureza, pois, no plano legal e constitucional, são um nada jurídico, viciadas insanavelmente, pelas nulidades que os contaminam, não interessa o que sintam, digam e façam aqueles que se autodenominaram defensores da democracia.

Em um estado de direito, valem as regras e não se admitem nulidades.



Pretender defender as instituições, violando ostensivamente o sistema de justiça penal e a Constituição, é igual a espatifar um jarro de vidro no chão a pretexto de preservá-lo.

Em um país onde autoridades não cumprem as normas, assim como no exemplo do jarro espatifado, a arbitrariedade contra o político famoso se espalha como precedente, e, tal como um estilhaço de vidro, pode atingir qualquer um, mas, antes de mais nada, macula a própria democracia.





* Sócio do GCTMA Advogados, procurador aposentado do Estado de Pernambuco, conselheiro de Administração/IBGC.



