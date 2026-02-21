A- A+

Para este “jovem” latino-americano, há assuntos de difícil compreensão. Vou atrás de pontos de amarração e, mesmo assim, não consigo a união deles: as linhas são frágeis. A narrativa bíblica de que Jonas foi engolido por um animal marinho e ali ficou por três dias e três noites, quando ordenaram que o animal expulsasse o invasor é, para mim, de uma complexidade do tamanho de Saturno. As primeiras dúvidas são: A) quem ordenou? B) um ser humano conseguiria sobreviver e sair ileso após ficar 72h no interior de um animal? C) era mesmo um animal marinho ou algo assemelhado, vindo não se sabe de onde?

Deixemos Jonas de lado. Estava lendo um material e me detive na palavra noética. Imaginei, a princípio, algo ligado à ética ou ao bom velhinho (o Noel). Nem um nem outro. É uma disciplina que estuda os fenômenos subjetivos da consciência, da mente, do espírito e da vida sob o ponto de vista da ciência. Para a filosofia, denota a dimensão espiritual do homem. Com as definições, fiquei com saldo negativo: sabendo menos.

A melhor explicação – para mim, claro - veio de Viktor Frankl, fundador da logoterapia. Sou seu fã, por tudo o que vivenciou e escreveu durante e após a passagem pelos campos nazistas. Ele compara o ser humano com os animais: ambos são constituídos por uma dimensão biológica, mas o homem difere do animal por causa da dimensão noética, a dimensão espiritual.

São vários os objetivos da ciência noética. Um deles, dissolver a antiga oposição ciência-fé, evidenciando pontos de identidade. Outros estudiosos sobre o tema confessam que o problema da conexão entre o cérebro e o espírito é tão enigmático para o fisiólogo quanto para o filósofo. Se esse pessoal, que está noutro patamar, confessa a complexidade do tema, para mim, é tão complicado e difícil de assimilar quanto o mistério da Santíssima Trindade.

A intenção era boa, mas não consegui entender para explicar sobre essa tal de Noética. Nas próximas semanas, mergulharei em dois outros assuntos que despertaram a minha curiosidade: o primeiro, sobre a Esfera de Buga (*). O objeto veio do Céu e foi “capturado” por moradores. Radiografias identificaram microesferas dentro dele; apresenta símbolos enigmáticos e indica atividade térmica ativa. Síntese: não é deste Planeta.

O outro tema que me deixou bastante interessado: racismo ambiental, que foi lançado na COP 30, realizada em Belém (PA). Também não entendi. Foi dito que “não existe justiça climática sem justiça racial, pois as comunidades mais vulnerabilizadas sofrem primeiro e com mais intensidade os impactos de desastres ambientais, como enchentes e calor extremo”. Muito confuso para a minha cuca. Se o Brasil entrar nessa, já estou me adiantando: quero clima ameno, nem quente, nem frio e nem frappé.

(*) Buga: cidade colombiana





