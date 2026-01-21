Nos quatro cantos de Pernambuco

A- A+

Realizei uma das experiências mais marcantes da minha vida como motociclista: uma viagem solo pelos quatro extremos geográficos de Pernambuco. Aos 65 anos de idade e com meio século de estrada sobre duas rodas, parti para esse desafio movido pela paixão pelo motociclismo e pelo desejo de conhecer, de forma profunda, os contrastes e belezas do nosso estado. A jornada aconteceu ao longo de três dias e meio, no mês de novembro de 2025, período em que percorri aproximadamente 2.125 quilômetros, enfrentando longas distâncias, mudanças climáticas e diferentes paisagens, do litoral ao sertão.

A saída aconteceu no dia 20 de novembro de 2025, às 6 horas da manhã, partindo do Recife, ainda com a cidade despertando. O primeiro destino foi o município de Goiana, localizado no extremo leste de Pernambuco, na região da Mata Norte. Após registrar o ponto que marca esse limite geográfico, segui viagem com destino a Itapetim, cidade situada no extremo norte do estado, já no Sertão do Pajeú. O trajeto revelou uma transição gradual entre regiões, com mudanças na vegetação, no clima e no ritmo das cidades. Depois de alcançar Itapetim e fazer o devido registro, segui para o município de Flores, também no Sertão do Pajeú, onde encerrei o primeiro dia de percurso.

No dia seguinte, 21 de novembro, deixei Flores às 6h30 da manhã com destino a Petrolina, no extremo sul de Pernambuco, já na região do Sertão do São Francisco. Ao longo do caminho, especialmente nas proximidades de Cabrobó, fui surpreendido por uma chuva de intensidade média, que me acompanhou por vários quilômetros, estendendo-se até as imediações de Lagoa Grande. Mesmo com a pista molhada e a visibilidade reduzida, segui com cautela, respeitando os limites e mantendo o foco na segurança. Ao chegar a Petrolina, diante das condições climáticas desfavoráveis, optei por pernoitar na cidade. Hospedei-me em um hotel próximo ao rio São Francisco, onde pude descansar e recuperar as energias, contemplando a importância histórica e simbólica daquele rio para toda a região.

Na manhã do dia 22 de novembro, às 6 horas, retomei a viagem com destino a Afrânio, município localizado no extremo oeste de Pernambuco, também pertencente ao Sertão do São Francisco. Ao chegar à cidade e registrar o ponto final, tive a certeza de haver cumprido o principal objetivo da expedição: alcançar, de forma independente e sobre duas rodas, os quatro extremos geográficos do estado. A sensação foi de conquista, satisfação e profundo respeito pelas distâncias e desafios enfrentados.

A partir de Afrânio, iniciei o caminho de volta ao Recife. Ainda na noite do mesmo dia, fiz uma parada estratégica para descanso em Serra Talhada, importante município do Sertão do Pajeú, encerrando mais uma etapa intensa da jornada.

No dia 23 de novembro, saí de Serra Talhada às 6 horas da manhã e segui rumo à capital pernambucana, chegando por volta do meio-dia, quando finalizei oficialmente a expedição. Mais do que números ou quilômetros rodados, essa viagem representou um encontro comigo mesmo, com minha história no motociclismo e com a diversidade geográfica, cultural e humana de Pernambuco. Cada estrada percorrida, cada cidade visitada e cada desafio superado reforçaram o espírito aventureiro que me acompanha há cinco décadas e a certeza de que viajar de moto é, acima de tudo, uma forma profunda de liberdade e conexão com o mundo ao redor. Fica a sugestão para as instituições culturais públicas ou ao Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico de Pernambuco a fixação dos marcos físicos nos respectivos pontos geográficos.







