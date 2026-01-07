Nossa amada Recife!

A- A+

A nossa outrora imponente capital transformou-se em um cenário de descaso. A Avenida Dantas Barreto, ampliada à custa da demolição de residências históricas no bairro de São José, converteu-se em um imenso camelódromo, cercado por ambulantes que transbordam para além dos quiosques centrais.

O Mercado de São José, baluarte do nosso turismo, padece sob o mesmo cerco. Nas ruas adjacentes, a multidão de informais revela o desespero de quem tenta sobreviver. A outrora vibrante Praça do Diario encontra-se em completo abandono. A Rua Nova, outrora a mais charmosa do bairro de Santo Antônio, degradou-se e viu desaparecer suas lojas de prestígio.

No outro lado da Ponte da Boa Vista, a Rua da Imperatriz agoniza com quase a totalidade de suas vitrines lacradas por tijolos expostos. Já a Praça Maciel Pinheiro, antigo cartão-postal, assemelha-se hoje à melancólica entrada do cemitério de Santo Amaro. Até a suntuosa Avenida Conde da Boa Vista teve seu leito central tomado por terminais de ônibus, restando aos pedestres corredores estreitos e inseguros.

Em tomadas aéreas noturnas, a imagem do Palácio do Governo, emoldurada pelo encontro dos rios Capibaribe e Beberibe sob pontes iluminadas, ainda projeta uma aura de sofisticação na mídia. Contudo, no rés do chão revelam-se prédios comerciais e históricos pichados e vandalizados, uma degradação visível que fere a imagem da cidade.

Uma solução viável para este quadro seria a redução progressiva do IPTU, condicionada à revitalização das fachadas. Exemplo gritante da decadência é a praça em frente ao Restaurante Leite, onde funcionava o Cinema Moderno: o retrato de uma era áurea que deu lugar ao desamparo de pessoas em situação de vulnerabilidade, sem qualquer assistência eficaz do poder público.

Na segunda metade do século XIX, o Recife ostentava uma economia dinâmica, sendo a terceira cidade mais importante do país em população e infraestrutura.eAtualmente, no ranking de participação no PIB nacional, a cidade amarga a 20ª posição, atrás de municípios como Goiânia, Niterói, Duque de Caxias, Barueri e Paulínia.

No Índice de Progresso Social (IPS) de 2025, que mede a capacidade de satisfazer necessidades humanas básicas e garantir qualidade de vida, o Recife ocupa a desonrosa 20ª colocação entre as capitais, situada abaixo de Natal, Vitória, Fortaleza, São Luís e Boa Vista. No Nordeste, nossa capital só supera Maceió, que atravessa a tragédia geológica do afundamento do solo.

Somado a isso, o crescimento urbano desordenado, a malha viária estreita e a excessiva dependência do transporte individual tornaram o trânsito do Recife um dos piores do país. A adoção de um sistema de rodízio de veículos, semelhante ao adotado em São Paulo desde 1997, poderia ser uma alternativa necessária para elevar a velocidade média nos horários de pico.

Adicionalmente, dados do Atlas da Violência de 2024 (IPEA) apontam o Recife como a sexta capital com maior taxa de homicídios: 44,7 por cem mil habitantes. Essa violência endêmica está intrinsecamente ligada à pobreza, ao desemprego e à fragilidade dos sistemas de segurança e justiça.

Reflexo desse declínio foi a redução de duas cadeiras na Câmara Municipal na última eleição, consequência direta da diminuição populacional e do êxodo recente. Onde foi parar aquela cidade da nossa juventude, em que cruzar as pontes Duarte Coelho e da Boa Vista era um prazer, e transitar pela Rua Nova, Palma e da Imperatriz era um ato de celebração urbana?

Infelizmente, a polarização política estéril entre direita e esquerda compromete a capacidade legislativa de alcançar consensos para os problemas estruturais. É urgente que se discutam soluções definitivas, e não meros paliativos voltados ao entretenimento.

E tudo isso se restringe ao centro, sem mencionar o subúrbio, onde o drama dos alagamentos persiste sem solução. Bairros inteiros continuam a submergir sob o peso das chuvas quando estas coincidem com as marés altas. E evidências científicas corroboram que esses eventos climáticos tendem a piorar.





