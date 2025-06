Nosso candidato se chama Pernambuco

A- A+

Nosso candidato na acirrada e precoce batalha política que se observa, tanto no plano Federal quanto Estadual é “Pernambuco”, que por incrível que pareça é quem sai perdendo, vez que percebemos um desvio de foco para o que de fato nos interessa, o socorro ao paciente “Pernambuco”, carente de atenção especial para não perder as preciosas oportunidades de investimentos que se apresentam, já devidamente identificadas, e que precisam receber tratamento estratégico, até mesmo em caráter emergencial.

O nosso candidato às eleições de 2026 e todas as que vierem um dia a acontecer, é e sempre será “Pernambuco”, candidatura legítima e apartidária para chamar atenção aos postulantes à continuidade, ou alternância constitucional na gestão estadual.

É fundamental a restauração do nosso histórico protagonismo, lembrando de um passado de glórias e conquistas hoje esmorecidas, dividindo os holofotes das oportunidades de pedra e cal com o inebriante oportunismo político.

A fórmula para superar o impasse que se apresenta, e que compromete inexoravelmente nosso esforço desenvolvimentista, é simples, muito simples, tendo como ponto de partida de todos os candidatos, a visualização das chances que se apresentam, quer na esfera pública ou privada, ou ainda na já testada e bem sucedida parceria público privada, iniciativas de caráter coletivo, unificando gregos e troianos em prol da causa “Pernambuco”. Quem sabe se o slogan que enfeita os discursos e campanhas políticas do momento, “Pernambuco Estado de Mudança” não se transforma, praticando com coragem e ousadia as sonhadas e anunciadas mudanças, correndo atrás com tudo e todos, que temos ao nosso alcance para a mudança de verdade.

Nosso candidato como já visto, se chama “Pernambuco” e está em campanha, não é de esquerda, de centro ou de direita é ambidestro de todas as cores e credos, sonhando por um espaço melhor, democrático, empreendedor, desenvolvido, terra de gente boa, alegre, saudável, exemplo no Brasil e no exterior, de braços abertos aos investidores, projetos agrícolas, industriais ou agroindustriais, a exemplo do nosso multissecular setor sucroenergético, pretendemos e precisamos mudar para melhor, para muito melhor com o concurso de todos que acreditem em nosso potencial, somos do futuro e também do presente, do aqui e agora, não queremos nem podemos mais perder tempo com disputas políticas de qualquer natureza, política só se for de desenvolvimento, priorizando o emprego e a renda, a saúde, a moradia, a educação como eixo do processo, assim talvez tenhamos a chance de restaurar o protagonismo de outrora em nome do qual fizemos até revoluções em nome do nosso imbatível candidato o guerreiro “Pernambuco”.

A iniciativa capaz de deflagrar a reação que visualizados, carece de “atitude”, termo que inspirou no soar do gongo de alerta o movimento de mesmo nome, juntando forças institucionais, políticas, privadas e governamentais no esforço de viabilização de inúmeros projetos, prontos aguardando sinal de partida, independente dos palanques de 2026.

Nosso partido se chama “Pernambuco!” o partido de todos nós.

Veja também