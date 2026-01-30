Nosso compromisso com a dignidade humana 

A- A+

“Porque tive fome, e me destes de comer; tive sede, e me destes de beber” (Mateus 25:35). Esse ensinamento resume a essência da fé que acreditamos. Ao longo de mais de três décadas de missão, aprendi que não existe transformação social sem união, sem escuta e sem compromisso com quem mais sofre. A pobreza se combate com acolhimento e ações concretas. E uma dessas ações, talvez das mais simples e ao mesmo tempo mais poderosas, é garantir água.

Quando um poço artesiano é perfurado em uma comunidade, estamos levando saúde, esperança, autonomia, produção, permanência no campo e dignidade. A água permite plantar, criar animais, cozinhar, viver. Sem água, qualquer projeto social se torna frágil. Com água, nasce um futuro. É por isso que as recentes reuniões com a Codevasf e com entidades sociais de Pernambuco representam um movimento de consciência e mobilização coletiva, a decisão de olhar para quem sempre esteve à margem e dizer: vocês importam.

A Comunidade Católica Obra de Maria já vive isso há 36 anos. Nossa missão sempre foi evangelizar com palavras e com gestos. Distribuímos alimentos, apoiamos comunidades no Brasil e em 64 países, promovemos projetos de geração de renda, agricultura familiar, criação de peixes, hortas comunitárias, moradia, recuperação de vidas, de formação educacional e de cuidados com a saúde. Tudo isso nasce do mesmo princípio de servir, como aprendemos através de Deus, através da fé.

Em nossas reuniões com a Codevasf, ao lado de entidades que atuam diariamente nas periferias e no campo, ficou claro que quando as forças se unem, os resultados se multiplicam. Não nos reunimos por interesses políticos, mas por interesse humano. Nosso único partido é o partido dos pobres.

Fortalecer a agricultura é olhar com cuidado para o agricultor familiar, o pequeno produtor, a comunidade que vive da terra. É garantir sementes, tratores, assistência técnica, água, conhecimento. É permitir que o homem e a mulher do campo permaneçam no campo com dignidade.

Quando uma família consegue produzir seu próprio alimento, criar seus animais, vender parte da produção e sustentar seus filhos, ela deixa de ser dependente. Isso é desenvolvimento social. Essas reuniões, os três primeiros poços que conseguimos, essas parcerias não são o fim. São o começo. São sementes lançadas em um solo para mudar a vida das pessoas. Mas toda semente precisa de cuidado, continuidade e compromisso. Por isso, nossa responsabilidade é permanente.

A Obra de Maria continuará fazendo aquilo que sempre fez, que é estar ao lado dos que mais precisam, independentemente de ideologias. Nosso compromisso é com a vida e com a dignidade humana. Acreditamos que a verdadeira mudança acontece quando deixamos de perguntar “quem é o responsável” e passamos a perguntar “o que podemos fazer”. Cada instituição, cada líder, cada cidadão tem um papel. Quando acolhemos as pessoas, a esperança deixa de ser apenas promessa e passa a ser testemunho vivo da presença de Deus entre nós.





