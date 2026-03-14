Nosso Stammtisch de sexta-feira

A- A+

Recentemente tive o prazer de conhecer um fenômeno curioso da cultura austríaca e alemã chamado Stammtisch. A palavra significa literalmente “mesa dos habituais”. Trata-se de uma tradição antiga: em bares ou restaurantes existe uma mesa reservada para um grupo de amigos que se reúne regularmente, quase sempre no mesmo dia da semana. Ali não se vai apenas para beber ou comer; vai-se para conversar, discutir ideias, comentar os acontecimentos da vida e, sobretudo, manter viva a convivência.

Conheci esse termo através de uma reportagem que um amigo me enviou pelo Instagram. Achei a ideia tão interessante que resolvi fazer uma pequena pesquisa no Google para entender melhor o significado e a origem dessa tradição. Foi então que comecei a descobrir uma série de aspectos curiosos sobre a forma como diferentes povos cultivam a amizade.

Percebi que, em várias partes do mundo, existem costumes semelhantes. A amizade pode assumir formas diferentes, mas quase sempre gira em torno de um mesmo elemento essencial: o encontro regular entre pessoas que se estimam.

Nos países germânicos, como Alemanha e Áustria, o Stammtisch chega a ser quase uma pequena instituição social. Em muitas tavernas há uma mesa reservada permanentemente para aquele grupo específico. Às vezes existe até uma pequena placa indicando que aquela é a mesa dos habituais. Quem se senta ali não é apenas um cliente; passa a fazer parte de uma pequena comunidade que se encontra regularmente para conversar, discutir ideias, comentar política, lembrar histórias e acompanhar os acontecimentos da cidade.

Em alguns países da Europa, como Portugal, Espanha e Itália, esse espírito também aparece, embora de forma mais calorosa e expansiva. As conversas costumam acontecer em torno de cafés demorados, taças de vinho ou longas refeições. O encontro frequentemente se prolonga pela noite, e a mesa se transforma num pequeno teatro onde se misturam política, futebol, filosofia e lembranças da vida.

Nos países anglo-saxões, como Estados Unidos e Inglaterra, a convivência muitas vezes se organiza em torno de interesses comuns. Amigos costumam se encontrar em pubs, mas também em ambientes ligados ao esporte ou ao lazer, como campos de golfe, quadras de squash, quadras de tênis e outros espaços onde a atividade compartilhada se torna uma oportunidade natural de encontro e convivência.

Já em países orientais, como Japão ou Coreia, os vínculos podem demorar mais a se formar, mas quando se consolidam são marcados por grande lealdade e continuidade.

Apesar dessas diferenças culturais, uma coisa ficou clara durante essa pequena pesquisa que fiz: a amizade verdadeira precisa de convivência e de tempo compartilhado.

Aristóteles já dizia que existem diferentes tipos de amizade. Algumas nascem da utilidade, outras do prazer momentâneo. Mas existe também uma forma mais rara e mais profunda, baseada na admiração e na confiança entre as pessoas — aquela que resiste ao tempo.

Séculos depois, Montaigne escreveu que a amizade verdadeira é aquela em que as almas “se misturam e se confundem de tal maneira que já não se percebe a costura que as uniu”. Não se trata de um vínculo superficial, mas de uma convivência construída lentamente.

Foi justamente lendo sobre o Stammtisch que percebi algo curioso. Sem nunca termos ouvido falar nessa palavra alemã, nós também já praticávamos algo muito parecido.

Nossas reuniões de sexta-feira seguem exatamente esse espírito. Um grupo pequeno, mas extremamente interessante, que se reúne regularmente para conversar, rir, discordar às vezes e compartilhar o que a semana trouxe para cada um.

E cada um chega trazendo sempre uma parte muito particular da vida para a mesa.

Homero, por exemplo, costuma enriquecer o encontro contando sobre suas viagens. Talvez seja o mais viajado do grupo. Sempre aparece com histórias de novos lugares, cidades visitadas, encontros curiosos pelo caminho. De certa forma, ele amplia a geografia da nossa mesa.

Milton tem um olhar especial para a gastronomia. Frequentemente comenta pratos novos, restaurantes diferentes, combinações curiosas de sabores. Às vezes a conversa da mesa acaba virando quase uma pequena viagem culinária.

Mizael traz histórias saborosas do contato com seus clientes. Situações inesperadas, episódios curiosos, pequenos retratos humanos que surgem no dia a dia profissional e acabam se transformando em boas narrativas à mesa.

Marcos talvez seja o mais impressionante nesse aspecto social. Parece conhecer todo mundo. Sabe o nome das pessoas, das famílias, das histórias de cada um. Tem uma memória extraordinária para nomes e relações.

Mas Marcos também tem outra paixão: cinema. Ele enriquece a mesa lembrando filmes, atores e histórias do mundo cinematográfico. Muitas vezes cita nomes de atores e detalhes de filmes com uma precisão impressionante.

O curioso é que, no meio dessas narrativas, às vezes ficamos em dúvida se ele está contando uma piada, relatando uma história verdadeira ou comentando um filme que assistiu. De qualquer forma, suas intervenções sempre animam a conversa.

Saulo, por sua vez, frequentemente traz reflexões mais amplas sobre a comunidade e o mundo. Nos últimos tempos tem compartilhado conosco suas percepções sobre a atual crise no Oriente Médio. Sendo judeu, acompanha os acontecimentos com atenção especial e muitas vezes nos traz informações e reflexões que enriquecem a conversa.

Botelho, artista plástico, pintor sensível e observador, costuma chegar com seu inseparável chapéu, trazendo à mesa uma presença tranquila. Fala com voz calma, serena, e quando intervém na conversa geralmente oferece uma observação ponderada, quase contemplativa.

Tem uma risada gostosa, leve, que muitas vezes aparece nos momentos certos da conversa. De certa forma, ele acrescenta à mesa uma espécie de equilíbrio silencioso — como se trouxesse para o encontro um pouco da sensibilidade de quem olha o mundo com olhos de artista.

Antonino chega sempre de maneira tranquila e discreta. Muitas vezes permanece mais calado, observando a conversa. Mas isso não o torna menos importante que os outros.

Pelo contrário. Quando fala, suas observações têm peso. É uma pessoa muito culta, gosta de leitura, acompanha muitos assuntos e sempre acrescenta reflexões interessantes.

Ultimamente tem faltado um pouco às reuniões, sempre com aquela justificativa de que precisa resolver o trabalho do final da semana ou do final do mês. Todos entendemos as exigências da vida profissional, mas fica aqui quase como um lembrete amigo: é preciso cuidado para não deixar escapar aquilo que também é essencial — os amigos.

É curioso perceber como cada um acrescenta uma peça diferente nesse mosaico de convivência. Às vezes falamos de trabalho, outras vezes de política, de acontecimentos da cidade ou de memórias que surgem de repente no meio da conversa.

Em alguns momentos a discussão fica mais séria; em outros, o riso domina completamente a mesa. E mesmo quando existem divergências, o que prevalece é a amizade.

Com o tempo fui percebendo que talvez exista aí uma pequena filosofia da amizade.

Vivemos numa época em que muitas pessoas parecem medir suas relações pela quantidade. Há quem diga, com certo orgulho, que tem cem ou duzentos amigos.

E hoje existe ainda um elemento novo nesse cenário: as redes sociais.

Nas redes sociais temos seguidores, curtidas, contatos e interações com pessoas que muitas vezes sequer conhecemos de verdade. Dá-se facilmente a impressão de que estamos cercados por centenas ou milhares de amigos.

No entanto, muitas dessas relações são superficiais e passageiras. Criou-se, de certa forma, uma banalização da palavra amizade.

As redes sociais ampliam o círculo de contatos, o que pode ser interessante e útil. Mas elas também podem criar uma espécie de ilusão: a sensação de proximidade com pessoas que na realidade não fazem parte da nossa vida cotidiana.

A verdadeira amizade é diferente. Ela exige presença, convivência, escuta e cuidado.

Mas é preciso dizer com clareza: mais conhecidos não são necessariamente mais amigos.

Eu não gosto de nivelar por baixo a palavra amizade. Não posso colocar na mesma lista de duzentas pessoas aqueles que realmente fazem parte da minha vida.

Conhecidos são muitos, convivências são muitas — mas amigos verdadeiros são poucos. E talvez seja justamente por isso que eles têm tanto valor.

São aquelas pessoas com quem às vezes passamos algum tempo sem nos encontrar, mas quando finalmente nos revemos a conversa recomeça exatamente do ponto onde havia parado. A saudade aparece imediatamente, e a sensação é de que estivemos juntos todos os dias.

Esse tipo de amizade não depende da frequência do encontro, mas da profundidade do vínculo.

Durante aquela pesquisa que fiz, encontrei também um dado curioso da antropologia social. O antropólogo britânico Robin Dunbar demonstrou que o ser humano consegue manter cerca de 150 relações sociais estáveis, mas apenas um número muito menor — aproximadamente 5 a 15 amizades realmente profundas.

Isso mostra que, mesmo numa vida social intensa, o núcleo verdadeiro da amizade tende a ser pequeno.

Mas essa constatação também traz uma responsabilidade. Se as amizades verdadeiras são poucas, precisamos cuidar delas.

Muitas vezes algum amigo está passando por um momento difícil, precisando de apoio, de escuta, de presença. E no meio da correria da vida e desse grande universo social em que circulamos, às vezes corremos o risco de não perceber.

Por isso é importante estar atento. Às vezes basta um gesto simples: uma palavra amiga, uma ligação inesperada, um abraço, um beijo, uma visita ou apenas a presença silenciosa ao lado de quem precisa.

A amizade verdadeira também se constrói nesses pequenos gestos de cuidado.

E neste momento da vida, aproximando-se o dia 13 de março, data do meu aniversário, essas reflexões acabam surgindo de forma muito natural.

Primeiro vem à mente a família. Tenho um amor muito grande por toda a minha família, e isso é algo absolutamente essencial.

A família é o primeiro espaço onde aprendemos a viver, a cuidar uns dos outros, a compartilhar alegrias e dificuldades. Existe ali um amor profundo, um vínculo natural que nos acompanha pela vida inteira.

E muitas vezes esse amor também se manifesta na forma de amizade verdadeira — aquela amizade profunda que nasce do convívio, da confiança e do cuidado mútuo.

Depois vem o espaço dos amigos. Esses amigos que fazem parte da minha mesa de sexta-feira, que ao longo dos anos foram construindo comigo esse pequeno ritual de convivência.

Evidentemente existem também outros amigos muito importantes na vida, pessoas que não estão sempre presentes nessa mesa, mas que fazem parte dessa rede de afetos, de histórias e de lembranças.

E talvez seja justamente aí que a vida encontra um certo equilíbrio.

Entre a família, com seu amor profundo, e os amigos, com sua presença escolhida e construída ao longo do tempo.

No fundo, são esses vínculos que dão sentido ao caminho que cada um de nós percorre.

E enquanto houver uma sexta-feira, uma mesa e alguns amigos dispostos a conversar, rir e lembrar, o nosso pequeno Stammtisch continuará existindo.





___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.



Veja também