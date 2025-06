Nostalgia é o atalho para a atenção, coração e bolso do cliente

A- A+

A nostalgia tem se mostrado uma poderosa ferramenta para impulsionar pequenos negócios, conectando-se com os consumidores em um nível emocional profundo, que resgata vivências, experiências e sobretudo, sentimentos que estão guardados na “pilha” de memórias.

Uma das funções do marketing é construir vínculos, relações e trocas entre uma marca, produto ou serviço e o público-alvo que lhe interessa. Ao fazermos uso dos gatilhos emocionais entre negócios e consumidor, em especial um consumidor que está mais propenso a se sensibilizar com aquela memória e, no caso dos Boomers e Geração X, tem mais renda livre para gastar, criamos uma conexão poderosa na busca do conforto e segurança. Ao resgatar elementos do passado, as empresas podem criar um senso de familiaridade, alegria, cheio de memórias afetivas e gerando um forte apelo emocional.

No Branding a construção desta experiência de marca, memórias e conexão é longa, demorada e cara. Os gatilhos da nostalgia são o portais para isso em milésimos de segundo, como são os teóricos “buracos de minhoca” na Astrofísica.

Como a nostalgia pode impulsionar os negócios:

Conexão emocional: A nostalgia evoca sentimentos positivos e na maioria das vezes memórias felizes, criando uma conexão emocional entre a marca e o consumidor. Essa conexão leva a um maior engajamento, lealdade e disposição para comprar ou experimentar.

Diferenciação: Em um mercado competitivo, a nostalgia ainda ajuda pequenos negócios a se destacarem da concorrência. Ao oferecerem produtos ou experiências únicas que resgatam elementos do passado, podem atrair um público que busca algo diferente e autêntico.

Marketing eficaz: A nostalgia pode ser uma poderosa ferramenta de marketing, gerando buzz e atraindo a atenção da mídia e dos consumidores. Ao criar campanhas de marketing que exploram a nostalgia, as empresas podem gerar um grande impacto com um orçamento limitado.

Público-alvo: Ao usar a nostalgia, pequenos negócios conseguem atingir um público-alvo específico, que viveu determinadas experiências no passado e no caso das gerações X e Boomer, tem mais renda livre.

Como vejo as marcas, produtos e negócios inovando com pitadas ou altas doses de nostalgia:

Produtos nostálgicos: Muitos pequenos negócios estão criando produtos que resgatam elementos do passado, como brinquedos, roupas, alimentos e bebidas. Esses produtos podem ser releituras de clássicos ou criações originais inspiradas em tendências passadas.

Experiências nostálgicas: Além de produtos, os pequenos negócios também estão oferecendo experiências nostálgicas, como eventos temáticos, lojas com decoração vintage e serviços que resgatam tradições antigas.

Marketing de conteúdo: As empresas estão criando conteúdo de marketing que explora a nostalgia, como posts de mídia social, vídeos e blogs. Esse conteúdo pode incluir fotos e vídeos antigos, histórias de infância e referências a filmes, músicas e programas de TV clássicos.

Releitura de clássicos: Pequenos negócios têm inovado ao pegar produtos clássicos e dar um toque moderno, com novas tecnologias e um novo design.

Listo também segmentos e produtos que estão cada vez mais conectados com o tema nostalgia:



Empresas de alimentos que resgatam receitas tradicionais e embalagens vintage. Novas marcas de produtos premium ou nas versões “receita caseira”, usam elementos gráficos e marcas que remetem ao passado.

Lojas de brinquedos que vendem versões modernas ou reedições de brinquedos clássicos. Neste caso, o presente se transforma em uma experiência única para o filho ou neto e para os pais ou avós que resgatarão suas memórias afetivas.

Cafeterias e restaurantes com decoração retrô e cardápios que resgatam pratos antigos. O Comfort food é baseado em nostalgia pura. A receita da vovó é incrivelmente poderosa.

Jogos de videogame retrô que levou ao lançamento de consoles miniaturas e à remasterização de jogos clássicos, como os da série Super Mario Bros.

Lojas de brinquedos vintage com modelos antigos e colecionáveis que atraem um público que busca reviver a nostalgia da infância.

Lojas de roupas vintage e retrô oferecem peças únicas e originais de décadas passadas, atraindo um público que busca um estilo autêntico e nostálgico.

Releitura de calçados e tênis clássicos. Relançamentos de modelos clássicos com novas cores e materiais, mantendo o design icônico que remete a décadas passadas.

Remakes e reboots de filmes, séries e novelas. Hollywood tem explorado a nostalgia com refilmagens de filmes e séries clássicas. No Brasil as novelas que foram sucesso no passado são uma estratégia poderosa de tentar ganhar novos telespectadores e garantir a audiência de quem, há muitos anos, assistiu a primeira versão.

Reuniões de bandas e artistas musicais que fizeram sucesso no passado frequentemente fazem turnês de reunião, atraindo fãs que desejam reviver a nostalgia da época. Os ingressos esgotam rapidamente mesmo nos shows extras.

Festas temáticas de décadas passadas, como os anos 80 e 90, são populares em bares e casas noturnas, proporcionando uma experiência nostálgica aos participantes. Público que gasta bem e paga por qualidade e bom serviço. Tudo o que o empresário sonha. Espalham-se pelo País festas focadas no público 50+ que, fora iniciarem e terminarem mais cedo, resgatam emoções e sentimentos poderosos da adolescência.

Programas em rádio e playlist com músicas dos anos 70, anos 80 e para os millennials, anos 90. Emissoras de rádio com programação musical focada exclusivamente em estilo musical carregado de nostalgia.

Decoração de interiores e objetos de decoração com design retrô, como luminárias de lava e pôsteres vintage, são populares em lojas de decoração.

Barbearias e estilos de corte e barba são um grande exemplo de nostalgia de um tempo que sequer foi vivido onde resgatam o estilo e os serviços das barbearias com cortes de cabelo clássicos e barbas modeladas à moda antiga, como seus avôs.

Esses exemplos demonstram como a nostalgia é uma poderosa ferramenta de marketing, conectando-se com as emoções dos consumidores e impulsionando o sucesso dos negócios.





___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.



Veja também