Notre Dame vem sendo restaurada II

Notícias de Paris revelam-nos que, após o incêndio em 15 de abril de 2019 da catedral, os profissionais de início, nos dois primeiros anos, dedicaram-se a uma profunda análise quanto à segurança do edifício, enquanto concluíam o projeto. Jean-Louis Georgelin, responsável pela restauração, depois de verificar toda a estrutura da catedral, vem materializando a sua recuperação. Um número expressivo de artesãos - quase 500 - está trabalhando no templo. Conforme a Rebuilding Notre Dame, “cerca de 250 empresas e oficinas de arte em toda a França estão encarregadas de trabalhar no renascimento da catedral, incluindo inúmeros profissionais como carpinteiros, escultores, vidraceiros e até construtores de órgãos, os quais estão restaurando o grande órgão de Notre Dame”, datado de 1733. Philippe Jost, um de seus representantes, afirma que, “quando chegarem os Jogos Olímpicos, em julho próximo, esperamos ter desmontado a parte superior da torre e concluído a maior parte da cobertura, para que os parisienses e visitantes de todo o mundo possam ver o edifício. A catedral está prestes a reabrir”.

A catedral construída entre 1163 e 1345 (182 anos de construção), na Île de La Citê, além de ser uma das mais antigas catedrais góticas da Europa, é também, uma das maiores do mundo - a maior é a de Colônia, na Alemanha - é um dos mais fortes símbolos dos parisienses, estando presente no sentimento dos franceses. “Depois do incêndio, as pessoas continuam emocionalmente envolvidas”, assim se expressou a etnóloga Sylvie Sagnes.

Conforme Georgelin, “as investigações sobre a estrutura do edifício apontaram que, apesar do grande incêndio, as paredes da catedral permaneceram estáveis, assim como a maioria das abóbadas. Isso possibilitou a retirada dos andaimes que estavam suspensos nos transeptos norte e sul, bem como nos primeiros vãos da nave. Já os vitrais e o grande órgão, que foram poupados pelas chamas, acabaram passando por uma limpeza completa”. Inúmeros especialistas em restauro estão presentes debruçados nos trabalhos como Barbara Schock-Werner, restauradora da notável catedral de Colônia, na Alemanha, enviada pelo governo alemão.

Diante da perplexidade do incêndio, os restauradores franceses encontraram, após a tragédia, inúmeras abraçadeiras de ferro para sustentarem as pedras das paredes da construção do templo, as quais foram datadas, após análises metalúrgicas, do século XII. Além disso, Notre Dame conseguiu, graças a um detalhe de arquitetura, uma nave com mais de 32 metros de altura, onde as abóbadas nervuradas com escoras finas são apoiadas em contrafortes externos, os quais recebem as cargas das paredes - agora bem delgadas - e do telhado.

Notre Dame vem sendo restaurada como uma reconstrução histórica. O telhado vem sendo ultimado e, no seu interior, espera-se, nos próximos meses, o término dos serviços na parte elétrica e do sistema de proteção contra incêndio. A restauração tem sido, indubitavelmente, um processo por demais desafiador, esperando-se a sua reabertura para o dia 8 de dezembro de 2024.

*Arquiteto, membro do CEHM, membro do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano e Professor Titular da UFPE.



