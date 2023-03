Notre Dame vem sendo restaurada

A- A+

No dia 15 de abril de 2019, às 18:00 h. de Paris, o mundo ficou estarrecido com o incêndio da mais notável Catedral da Europa. Os danos foram imensos. O trabalho de restauração teve início imediatamente, no dia seguinte ao fato. Abóbadas destruídas e centenas de madeira carbonizadas. Temos notícias de alguns robôs que foram utilizados em meio às cinzas e os fragmentos de madeira antes da presença dos arqueólogos, os quais, em um trabalho gigantesco, conseguiram localizar e identificar inúmeras peças danificadas. Em conseqüência da imensa quantidade de chumbo derretido, que fora utilizada no templo, o ambiente na nave e em seu entorno encontrava-se pesado, sombrio e bastante poluído. Foi necessário, portanto, um imenso trabalho de descontaminação ambiental para a continuação dos trabalhos de restauração. Os danos foram imensos. Mas o órgão da catedral, um belo e único órgão tubular com as suas dimensões, datado de 1733, milagrosamente, foi poupado pelo fogo, apesar de ter ficado completamente coberto pela fuligem. Os belos vitrais, muitos dos quais atingidos com danos profundos e outros que foram retirados, serão restaurados. As pinturas das capelas laterais estão sendo limpas e recuperadas em minucioso rico e paciente trabalho de restauração. A prefeitura de Paris lançou um concurso público de arquitetura e urbanismo para o entorno da catedral, os arredores do edifício, adro, ruas e praças, com o objetivo de melhor acolhimento aos parisienses e visitantes do mundo. A cúria de Paris apresentou uma proposta no final de 2022, que contemplava a “reorganização do mobiliário para melhor acomodar os turistas e visitantes”. Priorizava, também, além da remoção de parte dos confessionários laterais, a inclusão de algumas obras de arte moderna e contemporânea ao acervo da catedral. Também, vislumbrou-se a possibilidade de “projeções de luz exibindo trechos da Bíblia para decorar o interior da nave”. As notícias espalhadas por tais propostas geraram uma série de polêmicas entre inúmeros arquitetos, historiadores da arte, e a comunidade parisiense, por acharem que as intervenções contemporâneas não se adéquam ao espaço gótico. Polêmicas e discussões à parte, a verdade é que o projeto de restauração da catedral avança continuamente, a um custo de milhões de euros. A intenção do governo do presidente Emmanuel Macron é celebrar a primeira missa da catedral restaurada em 16 de abril de 2024, cinco anos após o incêndio, apesar dos problemas trazidos pela pandemia de covid-19 e pelos inúmeros obstáculos enfrentados pela imensa quantidade de chumbo derretido que se espalhou por toda a nave. A Catedral de Notre Dame tornou-se um monumento do mundo desde quando foi construída, entre 1163 e 1345. A sua imagem ainda se projeta altaneira – podemos vê-la assim – erguida majestosamente sobre a ilha de La Cité, às margens do rio Sena, na inquietante Paris.

* Arquiteto, membro do CEHM, membro do Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico Pernambucano e Professor Titular da Universidade Federal de Pernambuco

