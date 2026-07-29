Nova DRE: mais transparência, mais confiança e mais investimentos

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A informação é um dos ativos mais valiosos de uma companhia (Cia). Quanto mais clara, confiável e comparável ela for, menor será a percepção de risco dos investidores e maior será a capacidade da Cia de atrair capital. Esse é justamente o propósito do CPC 51, que inaugura uma nova era de transparência corporativa no Brasil, ao introduzir uma nova estrutura para a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), alinhada ao padrão internacional IFRS 18 (International Financial Reporting Standard 18).

A norma transforma a forma como o desempenho empresarial será apresentado ao mercado. Embora não altere o lucro, nem os critérios de reconhecimento das receitas e despesas, essa mudança representa um importante avanço na qualidade da informação contábil e na transparência corporativa.

A principal inovação está na reorganização da DRE. As receitas e despesas passam a ser classificadas por categoria, que refletem sua natureza econômica: (1) operacional; (2) investimentos; (3) financiamentos; (4) tributos sobre o lucro; (5) operações descontinuadas. Essa nova estrutura permite que investidores, administradores e analistas identifiquem, com muito mais facilidade, de onde efetivamente são gerados os resultados das Cias.



O CPC 51 também amplia a transparência na divulgação dos indicadores de desempenho utilizados pela administração das Cias. Sempre que forem apresentados indicadores próprios, as Cias deverão explicar sua metodologia e conciliá-los com as demonstrações financeiras, reduzindo interpretações subjetivas e fortalecendo a credibilidade das informações.

Outro avanço relevante é o fortalecimento das notas explicativas, que passam a oferecer informações mais consistentes, completas e úteis para a tomada de decisões. Em um mercado cada vez mais competitivo, qualidade da informação significa melhor avaliação de riscos, maior eficiência na alocação de recursos e decisões de investimento mais seguras.

Os benefícios da nova DRE vão muito além da contabilidade. Cias mais transparentes tendem a conquistar maior confiança de investidores, instituições financeiras, agências de classificação de risco e parceiros de negócios. Como consequência, reduzem a assimetria de informações, fortalecem sua reputação corporativa e podem obter custo de captação de recursos.

Para os administradores das Cias, o CPC 51 também representa uma oportunidade de aperfeiçoar a governança corporativa. Sua implementação exigirá revisão de processos, modernização dos sistemas de informação e maior integração entre as áreas financeira, contábil e de relações com investidores. As Cias que iniciarem essa transformação desde já estarão mais preparadas para competir em um ambiente econômico cada vez mais exigente.

Mais do que uma mudança na forma de apresentação da DRE, o CPC 51 inaugura uma nova cultura de transparência e prestação de contas. Cias que comunicam melhor seus resultados transmitem mais confiança ao mercado, atraem mais investimentos e aumentam seu valor perante acionistas e demais stakeholders. Em um cenário no qual a confiança é um diferencial competitivo, o CPC 51 consolida a transparência como um ativo estratégico.

A nova DRE aproxima o Brasil das melhores práticas internacionais e reforça uma mensagem essencial: "As Cias que melhor informam são àquelas que inspiram mais confiança, atraem mais investimentos e criam mais valor".





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