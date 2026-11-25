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Os auditores independentes terão regras mais detalhadas para avaliar os riscos de fraude e a capacidade das entidades de manterem suas operações. Publicadas em 25 de setembro de 2026 pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), por meio da NBC TA 240 (R2) e da NBC TA 570 (R1), as novas normas aplicam-se aos períodos iniciados em ou após 1º de janeiro de 2027. Essas mudanças não são meros ajustes de perfumaria: representam uma transformação na postura exigida do profissional de auditoria.



A NBC TA 240 (R2) aborda a responsabilidade do auditor em relação à fraude na auditoria das demonstrações contábeis (DCs). Não se trata de uma norma que diz como a empresa deve prevenir irregularidades, mas sim do que o auditor deve fazer diante do risco de as DCs conterem distorções relevantes causadas por fraude. O texto exige a identificação de pontos críticos - principalmente no reconhecimento de receita e na burla de controles internos praticada pela própria administração. Essa é a grande virada da NBC TA 240 (R2): a avaliação de risco não termina no início do trabalho. Se surgir uma informação nova no meio da auditoria, o profissional precisa reconsiderar o risco e alterar os procedimentos. É o "ceticismo profissional" na prática.



O auditor deve ponderar tanto as informações que confirmam as explicações da administração quanto as que as contradizem, sem aceitar justificativas apenas por parecerem plausíveis. Cabe a ele responder ao risco, planejar testes específicos, avaliar se as evidências finais são suficientes e documentar todo o julgamento feito. Vale ressaltar que a norma não transforma o auditor no responsável por prevenir toda fraude - papel que continua sendo da administração e da governança da empresa. Em resumo, a NBC TA 240 (R2) tira o auditor da zona de conforto do "eu planejei, eu segui o checklist" e o obriga a questionar, revisar e provar suas conclusões durante todo o processo. Já a NBC TA 570 (R1) trata da responsabilidade do auditor em relação à continuidade operacional - ou seja, avaliar se a entidade tem condições de seguir funcionando nos próximos 12 meses sem precisar fechar, liquidar ativos ou pedir recuperação judicial. O auditor deve examinar se a análise feita pela administração está bem fundamentada, se as projeções fazem sentido e se as evidências sustentam a operação pelos 12 meses seguintes à data de aprovação das DCs.



Caso a avaliação da empresa cubra um prazo menor, o auditor deverá exigir a extensão para, no mínimo, esse período. Se identificar algum evento ou condição que levante dúvida significativa sobre a operação - como prejuízo contínuo, dívida vencendo sem caixa, perda de cliente principal ou processo relevante -, o auditor terá de mencioná-lo. Essa é a mudança mais visível para quem lê o parecer. Mesmo quando não houver incerteza relevante, o relatório passará a ter uma seção própria intitulada "Continuidade Operacional", trazendo a conclusão do profissional. Se houver incerteza relevante e ela estiver bem divulgada, a seção se chamará "Incerteza Relevante Relacionada com a Continuidade Operacional". Antes, se estivesse tudo bem, o auditor ficava em silêncio. Agora, terá de declarar explicitamente que avaliou e concluiu sobre o tema. Embora a NBC TA 570 (R1) não seja uma garantia de que a empresa continuará operando - já que a conclusão se baseia nas evidências disponíveis até a data do relatório e não transfere ao auditor a responsabilidade de gerir o negócio -, as novas normas encerram o silêncio da auditoria independente. A partir de 2027, o profissional terá de deixar claro o que avaliou, por quanto tempo avaliou e a que conclusão chegou.



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