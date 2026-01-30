Novas regras de aposentadoria: o arrocho em 2026 e o fôlego curto do segurado

A- A+

A cada novo calendário, os segurados do INSS têm de atualizar suas contas — e, frequentemente, suas frustrações. A reforma previdenciária de 2019 segue produzindo efeitos plenos e, com ela, o sarrafo das exigências sobe todos os anos. É verdade que as mudanças têm o objetivo declarado de equilibrar as contas públicas. Por outro lado, quem estava próximo da linha de chegada deparou-se com uma cena inusitada: a faixa da vitória parece se distanciar a cada passo. Nesse cenário de incertezas, o planejamento não é mais um luxo, mas uma regra de sobrevivência.

Não são raras as percepções — muitas vezes curiosas, outras fantasiosas — sobre as normas do INSS. Há quem acredite que completar 65 anos gere um direito automático e incondicional. Essa idade mínima, inclusive, ganha diversos contornos no imaginário popular: às vezes 55, às vezes 60 anos, muitas vezes acompanhada do boato: “o presidente vai aposentar todos com mais de 55 anos”. Tais crenças são um capítulo à parte. No mundo real do Direito Previdenciário, trataremos hoje do que efetivamente muda em 2026 nas regras de transição.

Inicialmente, é fundamental que o segurado conheça o cenário anterior à reforma previdenciária de 13 de novembro de 2019. Àquela altura, havia duas regras gerais de aposentadoria. A aposentadoria por idade era de 65 anos para os homens e 60 anos para as mulheres, com um tempo contributivo mínimo de 15 anos para ambos os sexos. A nomenclatura “por idade”, não raro, levava a uma falsa percepção de que não havia tempo contributivo mínimo, o que não se verificava. Mesmo nessa modalidade, eram exigidos 15 anos de contribuição.

A outra modalidade era a aposentadoria por tempo de contribuição — esta extinta com a reforma em 13 de novembro de 2019. Nela, eram exigidos 30 anos de contribuição para as mulheres e 35 anos de contribuição para os homens. Foi substituída pelas quatro regras de transição abaixo.

Primeiramente, temos os “pedágios”. Àqueles preocupados com o desembolso financeiro associado à palavra, comunico-lhes: podem preocupar-se. Aqui temos duas possibilidades. O pedágio de 50% é destinado àqueles segurados que estavam na reta final — ou, no dizer popular, na “rabeta” da aposentadoria. Quem estava a pelo menos dois anos de atingir os 30 ou 35 anos de contribuição terá direito a essa regra. Ou seja, o segurado com 33 anos de contribuição na data da reforma poderá se aposentar por essa regra caso contribua com 50% do tempo faltante, ou seja, com um ano adicional. Assim, esse segurado poderá se aposentar com 36 anos de contribuição.

No pedágio de 100%, temos regra distinta. É exigida idade mínima de 60 anos para os homens e 57 anos para as mulheres, além da contribuição do dobro do tempo que faltava para a aposentadoria em 13 de novembro de 2019. Levando em conta o exemplo acima, o segurado se aposentaria com 37 anos de contribuição.

As regras que mudam em 2026 são justamente as que ficaram por último. A primeira delas é conhecida como idade mínima progressiva, pois se eleva a cada ano em seis meses. Para 2026, temos 59 anos e seis meses de idade para as mulheres e 64 anos e seis meses para os homens. O tempo mínimo de contribuição continua sendo de 30 anos para as mulheres e 35 anos para os homens.

A última regra que muda é a regra dos pontos, que soma a idade ao tempo de contribuição. A pontuação exigida aumenta um ponto por ano. Em 2026, será preciso atingir 93 pontos para as mulheres e 103 pontos para os homens, além do tempo mínimo de contribuição de 30 anos para as mulheres e 35 anos para os homens.

Para atualizar-se sobre suas informações previdenciárias, é fundamental que o segurado acompanhe seu portal on-line de aposentadorias, no site Meu INSS. Todavia, é preciso cautela: o sistema padece de miopia crônica. Diversas situações não constam na base de dados que o alimenta, tornando-o pouco confiável. Algumas das mais comuns são: vínculos com reconhecimento na Justiça do Trabalho, contribuições não repassadas, conversão de tempo especial em comum, entre outras situações diversas. Por isso, nunca é demais lembrar: o segurado que se planeja larga na frente na corrida da aposentadoria.





