Novembro Azul: hora de o homem cuidar também do intestino e prevenir o câncer colorretal

O Novembro Azul é um mês simbólico para a saúde masculina. A campanha, tradicionalmente voltada à prevenção do câncer de próstata, deve servir também como um convite para o homem ampliar o olhar sobre o próprio corpo e cuidar de forma integral da sua saúde. Entre os temas que merecem ganhar espaço neste período está a prevenção do câncer colorretal, que acomete o intestino grosso (cólon e reto) e tem apresentado crescimento preocupante no Brasil. Infelizmente, muitos pacientes ainda chegam ao consultório em estágios avançados da doença, quando as chances de cura são bem menores. O câncer colorretal é, em grande parte, evitável e tratável quando identificado precocemente. Por isso, o Novembro Azul é uma oportunidade de lembrar: não basta olhar apenas para a próstata, o intestino grosso também precisa de atenção. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), são estimados cerca de 45 mil novos casos de câncer de cólon e reto por ano no Brasil, sendo 21.970 em homens. O número de mortes também preocupa: em 2021, foram mais de 10 mil óbitos masculinos. Na América Latina, a mortalidade por essa doença aumentou mais de 20% nas últimas décadas, e as projeções indicam crescimento de 36% nos próximos 15 anos. Esses dados refletem a necessidade urgente de reforçar as estratégias de rastreamento e conscientização, especialmente entre os homens, que tendem a procurar menos os serviços de saúde. A principal forma de prevenção e diagnóstico precoce é o exame de colonoscopia, capaz de identificar e remover pólipos, pequenas lesões benignas que podem evoluir para o câncer ao longo dos anos.

Recomenda-se que homens sem fatores de risco iniciem o rastreamento aos 45 anos. Em casos de histórico familiar da doença, presença de pólipos anteriores ou doenças inflamatórias intestinais, o acompanhamento deve começar ainda mais cedo, conforme orientação médica. A colonoscopia é segura e, ao contrário do que muitos pensam, não é um exame apenas para mulheres. Trata-se de um procedimento simples, realizado sob sedação, que pode literalmente salvar vidas. O câncer colorretal pode se desenvolver de forma silenciosa por muito tempo, mas alguns sintomas merecem atenção imediata: presença de sangue nas fezes; mudanças no hábito intestinal, como diarreia, prisão de ventre ou alternância entre ambos; fezes mais finas ou mudança no formato; perda de peso inexplicada; anemia sem causa aparente ou sensação de evacuação incompleta. A persistência de qualquer um desses sinais deve motivar uma consulta médica. Entre os principais desafios está o preconceito masculino em procurar o proctologista. O constrangimento ainda impede muitos homens de realizar exames simples, mas fundamentais. É preciso romper esse tabu e entender que cuidar da saúde não é motivo de vergonha, e sim de responsabilidade. O autocuidado deve ser visto como um gesto de maturidade e amor próprio. O homem moderno precisa compreender que a prevenção é o melhor investimento que pode fazer em sua qualidade de vida.

Além do rastreamento com colonoscopia, o estilo de vida desempenha papel essencial na prevenção. Estudos indicam que até 80% dos casos de câncer colorretal podem ser evitados com medidas simples, como: adotar alimentação rica em fibras, frutas, verduras e legumes; reduzir o consumo de carnes vermelhas e processadas, manter o peso corporal adequado, praticar atividade física regular, evitar tabagismo e consumo excessivo de álcool. O Novembro Azul é muito mais do que uma campanha sobre a próstata. É um convite para o homem olhar para si como um todo, cuidar da mente, do corpo e dos hábitos. Aproveitar essa data para marcar também uma consulta com o proctologista é uma atitude que pode mudar o destino da sua saúde. O intestino grosso merece atenção. A colonoscopia salva vidas. A prevenção é tempo ganho, e tempo ganho é vida.

