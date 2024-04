Novos paradigmas na cirurgia: avanços na bariátrica e além

A- A+

Conforme avançamos para uma nova era na medicina, os paradigmas em torno da cirurgia, especialmente da bariátrica, estão sendo redefinidos. No passado, o medo da anestesia era uma barreira significativa para muitas pessoas que consideravam procedimentos cirúrgicos. No entanto, com os avanços tecnológicos e a melhoria das técnicas médicas, estamos testemunhando uma mudança de percepção e uma nova confiança nos procedimentos cirúrgicos.



A evolução da cirurgia bariátrica reflete não apenas avanços técnicos, mas também uma mudança cultural na forma como encaramos a obesidade e suas complicações. Antes, os pacientes temiam o procedimento e os riscos associados. Hoje, eles veem a cirurgia como uma ferramenta eficaz para melhorar sua qualidade de vida e saúde.



A cirurgia bariátrica, que visa tratar a obesidade e suas complicações associadas, está entre os procedimentos que têm visto avanços significativos. Anteriormente considerada uma opção radical e arriscada, agora é vista como uma solução eficaz para aqueles que lutam com o peso excessivo e condições de saúde relacionadas.

Os avanços na cirurgia minimamente invasiva através de videolaparoscopias e da robótica têm sido especialmente marcantes na cirurgia bariátrica. Esses métodos reduzem o tempo de recuperação, minimizam o desconforto pós-operatório e diminuem o risco de complicações, tornando a cirurgia uma opção mais acessível e menos assustadora para os pacientes, permitindo um internamento de apenas um dia.



Além disso, a evolução da anestesia e a compreensão aprimorada dos protocolos de segurança proporcionaram maior tranquilidade aos pacientes que enfrentam cirurgias. Os anestesiologistas agora têm acesso a uma variedade de técnicas e medicamentos que permitem uma administração mais precisa e personalizada da anestesia, reduzindo os riscos e melhorando os resultados.



No entanto, os novos paradigmas em cirurgia vão além dos avanços técnicos. Há uma crescente ênfase na abordagem multidisciplinar, que integra não apenas cirurgiões e anestesiologistas, mas também nutricionistas, psicólogos e outros profissionais de saúde para oferecer um cuidado abrangente e personalizado aos pacientes.



À medida que nos movemos para o futuro, é evidente que a cirurgia está passando por uma transformação radical. Os novos tempos trazem consigo novas evoluções, não apenas em termos de tecnologia e técnicas médicas, mas também na forma como percebemos e nos aproximamos dos procedimentos cirúrgicos. Através da educação, inovação e colaboração entre profissionais de saúde, estamos construindo um futuro em que a cirurgia é mais segura, mais eficaz e mais acessível do que nunca.



*Membro Titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM)

Veja também

OPINIÃO A importância do dia 25 de abril para a Alienação Parental