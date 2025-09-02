Nutrição que transforma: o valor dos nutricionistas nas escolhas alimentares

A- A+

O Dia do Nutricionista, que foi celebrado em 31 de agosto, é mais do que uma data simbólica. Ele nos convida a refletir sobre a importância do trabalho desses profissionais que, com ciência e sensibilidade, ajudam a transformar a relação que temos com os alimentos. O que comemos influencia diretamente não só nossa saúde física, mas também nosso bem-estar emocional, nossa produtividade e até a forma como convivemos em sociedade. Nesse cenário, o papel do nutricionista ganha cada vez mais destaque.

Nos últimos anos, o interesse dos brasileiros por hábitos alimentares mais saudáveis cresceu de forma significativa. De acordo com a pesquisa global FMCG Gurus (2024), 60% dos consumidores no mundo dizem colocar a saúde como prioridade ao escolher alimentos, e 45% relatam evitar ingredientes artificiais. Já um levantamento da Mintel (2023) mostrou que mais de 70% dos brasileiros afirmam estar tentando melhorar a dieta, com foco em reduzir açúcares, aumentar o consumo de proteínas e adotar escolhas mais naturais. Esses números ajudam a dimensionar a responsabilidade que recai sobre quem orienta essas escolhas no dia a dia: os nutricionistas.

Eles são o elo entre a ciência e a prática. Traduzem estudos complexos em orientações possíveis, respeitando a individualidade de cada pessoa e oferecendo caminhos personalizados para quem busca saúde, qualidade de vida ou performance esportiva. Mas o impacto dos nutricionistas vai além da orientação direta. No setor de alimentos, o olhar desses profissionais tem sido cada vez mais destacado, pois ajuda a alinhar a produção ao que o consumidor realmente precisa e deseja. Quando uma empresa mantém um diálogo próximo com nutricionistas, ganha a chance de criar produtos mais assertivos e embasados, além de contribuir para uma relação de confiança com quem consome.

Na Verde Campo, entendemos isso como uma parceria de verdade. O Espaço da Nutri, canal dedicado exclusivamente ao relacionamento com esses profissionais, é um exemplo desse compromisso. Ali trocamos ideias, recebemos feedbacks e promovemos discussões sobre tendências e desafios da nutrição. Também disponibilizamos materiais para apoiar a rotina clínica, como ferramentas práticas, e-books, artigos comentados e infográficos. Dessa troca e desse suporte, surgem aprendizados que orientam desde a formulação de produtos até campanhas educativas, sempre com o olhar de quem está na linha de frente do atendimento nutricional. Essa escuta ativa também se reflete em eventos de grande porte, como o Congresso Nutrição Brasil, que reúne especialistas de todo o país e promove debates sobre os rumos da alimentação.

Muitas das inovações que chegam às prateleiras têm origem nas demandas percebidas por nutricionistas em seus atendimentos, como os produtos sem lactose ou livres de aditivos artificiais. Por isso, o Dia do Nutricionista é um convite para reconhecer a relevância desses profissionais, que transformam ciência em escolhas reais e saúde para todos. A Verde Campo agradece aos nutricionistas que ajudam a tornar possível a construção de uma alimentação mais consciente e de qualidade.

___

