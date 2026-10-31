O abraço que o Brasil precisa 

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O Brasil precisa de uma reconciliação. Depois de tantos conflitos, ressentimentos e confrontos, o país necessita recuperar as condições de convivência que permitam fortalecer a economia, promover o equilíbrio social e assegurar a normalidade da vida institucional.

Essa tarefa exige desprendimento de duas partes fundamentais: o presidente da República e a própria sociedade brasileira. Eleito para um quarto mandato, Luiz Inácio Lula da Silva tem diante de si uma responsabilidade que ultrapassa os interesses de seu partido e as disputas que marcaram a campanha. Sua principal missão deve ser governar para todos os brasileiros, inclusive para aqueles que se opuseram à sua eleição.

A Presidência exige abertura ao diálogo, respeito às divergências e disposição para reconhecer nos adversários interlocutores legítimos. Cabe ao presidente dar o primeiro passo. A autoridade do cargo deve se expressar também na serenidade das palavras, na ética das atitudes e nos bons modos do relacionamento político. Um olhar aberto às diferentes correntes de opinião poderá contribuir para uma gestão menos sujeita a conflitos e mais concentrada nas necessidades do país. Pela experiência acumulada e pelo momento de sua trajetória, Lula tem a oportunidade de fazer da pacificação uma marca de seu legado.

A sociedade, por sua vez, também precisa oferecer sua contribuição. Reconhecer o resultado eleitoral e respeitar a legitimidade de quem foi eleito são compromissos da convivência democrática. Isso preserva integralmente o direito de criticar, fiscalizar, cobrar explicações e exigir a apuração de denúncias fundamentadas. As controvérsias da eleição, inclusive as suscitadas pela decisão do ministro Cristiano Zanin de prorrogar a votação nas seções ainda abertas, devem ser examinadas com transparência e rigor, pelos caminhos institucionais. Questionamentos precisam encontrar respostas apoiadas em fatos. Não podem, porém, condenar o país a uma campanha eleitoral permanente, na qual qualquer possibilidade de entendimento seja tratada como traição.

O Congresso Nacional tem papel decisivo nessa reconstrução. É ali que os representantes da sociedade devem negociar prioridades, estabelecer limites e construir os acordos necessários ao desenvolvimento. À oposição cabe fiscalizar com firmeza e independência, bem como reconhecer propostas que atendam ao interesse público. Ao governo cabe compreender que negociar envolve ouvir, ceder e respeitar a autonomia de quem pensa de maneira diferente.

Essa reconstrução exige também uma palavra firme dirigida ao Supremo Tribunal Federal. O presidente da República e a sociedade devem cobrar da Corte respeito aos limites constitucionais de sua atuação. É preciso dizer basta às interferências que ultrapassem a competência judicial e aos comportamentos incompatíveis com a responsabilidade da magistratura. A independência do Judiciário é indispensável à democracia; seu exercício exige imparcialidade, comedimento e respeito às atribuições dos demais Poderes.

Ao Senado Federal cabe exercer, com serenidade e responsabilidade, sua competência constitucional para processar e julgar ministros do Supremo nos casos de crimes de responsabilidade. Denúncias fundamentadas sobre condutas que possam comprometer a segurança jurídica e o Estado de Direito precisam ser examinadas com seriedade e transparência, assegurados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. A divergência em relação a uma decisão judicial, por si só, não constitui fundamento para punição. Eventuais responsabilidades devem ser individualizadas e demonstradas, sem omissões por conveniência política nem condenações antecipadas.

Tudo isso precisa acontecer com respeito. A cobrança de limites deve fortalecer as instituições e a confiança pública. A reconciliação será mais sólida quando todos os Poderes reconhecerem que a Constituição estabelece obrigações e limites para cada um deles. Ninguém está dispensado de prestar contas de seus atos pelos meios constitucionalmente previstos.

A boa vontade precisa ser recíproca, embora a responsabilidade de quem exerce a Presidência seja maior. O diálogo ganha credibilidade quando se traduz em atitudes, e a colaboração se torna possível quando há respeito. Nenhum entendimento duradouro nascerá da tentativa de humilhar o outro ou de impor silêncio aos que discordam.

É desse abraço que o Brasil necessita: um abraço institucional, de respeito e colaboração recíproca, que preserve a independência de cada cidadão e de cada corrente política. Um abraço sem adesão obrigatória ou apoio incondicional, capaz de reunir os brasileiros em torno das condições essenciais para que o país funcione, produza, ofereça oportunidades e cuide de sua população.

O presidente e a sociedade brasileira têm diante de si a possibilidade de interromper um ciclo de hostilidade que vem consumindo energias e comprometendo o futuro. As diferenças continuarão a existir, como devem existir numa democracia. O que precisa terminar é a transformação dessas diferenças em inimizades irreconciliáveis. O Brasil merece voltar a conviver consigo mesmo.



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