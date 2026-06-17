O algoritmo das bets foi feito para esvaziar a sua conta bancária

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Em jogos bancados de puro azar, a matemática não falha e a casa sempre ganha. A probabilidade é implacável e dita que, no longo prazo, o dinheiro do apostador subsidia o lucro do banqueiro. A única maneira de minimizar as perdas nos jogos de azar é fazer uma única aposta na vida e afastar-se definitivamente do vício. A repetição é a maior aliada das casas de apostas. Essa verdade matemática decorre diretamente do Teorema da Ruína do Jogador.

Sem gerar frutos produtivos, essa dinâmica funciona apenas como extração de renda. O cenário das apostas online, que até 2018 operava só por plataformas internacionais, mudou drasticamente com a legalização das apostas esportivas no Brasil. A oficialização do setor, somada à popularização dos smartphones e à rapidez do Pix, foi o combustível para um crescimento exponencial nos anos seguintes.

Apesar de o Brasil contar com mais de 180 plataformas de apostas autorizadas, o fato de a maioria estar sediada no exterior esbarra na barreira da fiscalização. Essa brecha alimenta um mercado paralelo ilegal baseado em paraísos fiscais e intermediários clandestinos, que já abocanha metade das apostas feitas no país e impulsiona a evasão de divisas. O cenário acendeu o alerta no Superior Tribunal de Justiça (STJ), que ampliou os julgamentos focados em combater a lavagem de dinheiro e a ocultação de patrimônio por meio dessas ferramentas digitais.

O País consolidou-se como o quinto maior mercado de apostas online do mundo, movimentando cifras que chegam a R$ 30 bilhões ao mês. Essa escalada rápida tem gerado graves consequências socioeconômicas, alterando o padrão de consumo das classes de menor renda. Ao priorizar as apostas, as famílias comprometem a aquisição de produtos essenciais, transformando o fenômeno em um dos principais gatilhos para o endividamento.

Além disso, o ciclo desenfreado das apostas virtuais pode culminar na ludopatia, um grave problema de saúde pública. Reconhecida pela medicina, essa dependência vai muito além do prejuízo financeiro: ela sequestra o sistema de recompensa cerebral, gerando alterações neurobiológicas, insônia crônica e quadros severos de depressão.

Segundo o ex-presidente francês Georges Pompidou, há três caminhos para a ruína: o mais prazeroso, através das mulheres; o mais veloz, pelas apostas; e o mais infalível, por meio dos especialistas. Trata-se de uma máxima irônica, cuja lucidez permanece atual.







* Professor emérito da UFPE e membro titular das Academias Brasileira e Pernambucana de Ciências.



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