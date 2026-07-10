O amargo mundo novo

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Guerras, terremotos, disputas políticas acirradas, instabilidade econômica, desigualdade social, frustração na COPA e outros fatores e acontecimentos desafiam o mundo e a resiliência nacional, em especial o Nordeste que se despede das chuvas para aguardar o anunciado El Niño que está a caminho comprometendo a expectativa de resultados da próxima safra canavieira na Região.

Outrossim o Brasil perdeu a COPA, mas não perdeu a esperança, vez que nesse departamento Graças à Deus somos campeões, esperar tem sido a vocação do país do futuro.

Além de queda coice, enquanto o Brasil volta dos EUA amargando a derrota na COPA, o great parlamentar candidato vai ao EUA pedir que as famigeradas e injustas tarifas só entrem em vigor quando de sua pretensa vitória nas urnas do próximo certame em Outubro e a consequente perda da soberania nacional a exemplo da Venezuela.

Quem sabe se o Great candidato não consegue na viagem, que o seu great amigo cancele junto a FIFA a vitória da Noruega sobre o Brasil, mas se não der certo, ainda nos resta pedir ajuda a inteligência artificial, enquanto ela não se politize em IA de direita, de centro e de esquerda, valendo a precaução, de que o disco de memória do novel dispositivo seja mais lógico, mais humano, mais justo do que o seu próprio gestor operador.

Vale lembrar ao dono do mundo e seus fieis seguidores, que antes da sinalizada invasão ao Brasil, começando pelo Rio de Janeiro, que o nosso anjo da guarda protetor é simplesmente o chefe maior do processo, o “Cristo Redentor”, que está ali no alto do corcovado de braços abertos, ora como pacífico anfitrião, ora como protetor, pronto para uma santa reação de auto-lá! nos invasores, sendo assim, é melhor nem tentar.

Que lições devemos tirar desses novos tempos e seus perversos personagens, adoradores da guerra, do ódio, inimigos da paz, exacerbação do egocentrismo, do eu sobrepujando o nós, a clava no lugar da palavra, o desprezo pelo conselho, que exemplo terrível para as novas gerações, se é que teremos novas gerações, com a ameaça do armagedom a caminho.

Por tudo isso talvez seja desnecessário procurar possíveis arsenais escondidos aqui ou lá fora, de toscos badoques à modernos artefatos atômicos de última geração, pois estes são invisíveis aos olhos humanos, se escondem na profundeza da alma, quem diria que fossemos no século XXI vítimas em escala global dessas bestas feras em todos os quadrantes do planeta, como castigo pelos crimes cometidos ao longo de milênios, por esses tenebrosos seres equivocadamente chamados de “gente”.







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