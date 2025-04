O ânimo dos homens. E o destino do mundo

A- A+

Hitler existiu por causa da fraqueza dos homens. Principalmente do então presidente Hindenburg que, em 1933, o nomeou chanceler. Por outro lado, o fortalecimento da Europa, com a criação da União Europeia - UE, em 1958, aconteceu por causa do espírito obstinado dos homens. O tratado de Roma. Pela ação de duas lideranças: o ministro francês, Christian Pineau, e o ministro alemão, Konrad Adenauer. O mundo está na mão dos homens. E seu destino depende do espírito generoso ou do ânimo fatal dos líderes.

O que estamos assistindo, neste 2025, é o surgimento de uma liderança de vocação imperial. Que não vê limites a sua egolatria. Que busca destruir a política. Eliminando o outro. Porque o outro é quem legitima o discurso político. Como disse Hannah Arendt, política é o agir conjunto. O resto é a solidão dos imperadores.

A tarifação, anunciada com pompa de colunas romanas, pelo presidente Trump, inaugura a ruptura da ordem mundial. Porque ignora a disputa comercial. E joga a negociação diplomática no quintal. Olhando bem para sua postura pletórica, podia-se enxergar uma toga senatorial. E ouvir o teatro que só quer escutar o próprio eco.

A iniciativa do presidente norte-americano acentua três aspectos: o efeito fiscal sobre os preços internos na economia estadounidense; o efeito econômico sobre as taxas de crescimento; e o efeito geopolítico sobre o alinhamento das relações entre os países.

O efeito fiscal sobre os preços vai elevar a inflação doméstica, lá. Inflação, que sobe, sinaliza desaprovação governamental, que cai. Uma obviedade. Mas a racionalidade da lógica econômica é incapaz de se sobrepor ao voluntarismo incontido. A fala do presidente é uma peça de fantasia. Pura ficção política. Não se coaduna com a realidade. Própria de ator. Que é.

O efeito econômico sobre as taxas de crescimento é evidente. Porque investimento decorre dos níveis de estabilidade política e de confiança na economia. O arranjo cinematográfico encenado na Casa Branca produz o contrário: acentua instabilidade e gera desconfiança. Porque não resulta de consenso entre partes. Nem de acordo entre países. No fundo, é paisagem cenográfica. Cujas consequências trazem tremor. E induz temor.

O efeito geopolítico sobre as relações entre os países é contraditório. Porque relação entre nações decorre de conversas, de diálogo, de troca de pontos de vista. Exatamente o que não houve. O que ocorreu foi a reprodução do espelho de Narciso. Em que o presidente olhou para seu ego. E endereçou uma carta para si mesmo. Ficando cada vez mais só.

Como fica o futuro? Depende do espírito generoso ou do ânimo fatal dos homens. Trata-se, na prática, de uma crise de liderança. Cujo resultado poderá ser uma caricatura autoritária, dissolvente, fragmentária. Ou, por outro lado, uma arquitetura institucional agregadora, criativa, frutífera. O Brasil tem, no Itamaraty, um corpo competente de diplomatas. Que a posição brasileira venha com o selo do profissionalismo de seus quadros.





