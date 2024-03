O aniversário de 70 anos do Coronel Edmilson, um dialisado

A- A+

No misterioso mundo da diálise me confesso um amador, aprendiz com os sábios de bom coração que me cercam e me protegem. Todos os aqui citados estão nessa função protetiva em relação a mim.



O Coronel Edmilson completou 70 anos e fez uma estupenda festa de aniversário, auxiliado que foi por muitos da família, sobretudo pelo seu anjo da guarda e esposa, a médica Dra Eudóxia.







Tanto carinho e gentileza no bem receber deste belo casal refletiu-se na alegria e comentários de muitos.



Pincei quatro:



1)Edmilson, o aniversariante:

Se vocês pensarem que sou uma pessoa excelente, se enganaram, excelente é a minha esposa que me proporcionou tudo isto.



2)Raul Souza, o xamã do grupo:

Cleiton está sumido, meu povo. Segundo informações, ele foi visto às 3.30 da madrugada numa casa de suing da Zona Sul do Recife.



Estava no meio das almas de marinheiros valentes e de históricas mulheres que perderam a família e ganharam a história. Que ele foi buscar no Recife Antigo, onde a cidade foi tomada ao mar, segundo Carlos Pena Filho. Assombrado pelas corujas mofadas pelas chuvas dos cajus. Mandei buscá-lo, que chefe sou eu se não faço assim?



3)Carlos Canuto, o grande e permanente exemplo da nossa sagrada luta, um homem:

Mais uma vez parabenizar nosso querido casal de super-heróis, Edmilson e Eudóxia, pela linda e carinhosa acolhida. Coronel, você é um gigante, que engrandece a todos que se achegam a você.



4)Cleiton, o indispensável dos indispensáveis:

Foi um níver maravilhoso, como sempre o casal dá um show em organização.

Tomar o Old Par 12 anos do coronel. Obrigado por conhecer vocês todos. O coronel e a Dra perguntaram se eu iria dormir lá. Não pude. Fiquei responsável por seu Barreto e presto contas a minha amada esposa. Não pude.

Toda a família do Coronel Edmilson e da Dra presente.



Grande parte dos seus colegas de diálise, acompanhados ou não, presente.



Eu e Mary, minha mulher camarada e amor de minha vida, consideramos um privilégio estar presentes. Estar com os aniversariantes e com todos vocês é motivo de rara graça.



Raul Souza, esse extraordinário xamã do grupo, que por todo nós vela, estava acompanhado de sua linda Carol, o seu grande amor.







Seu Barreto, um dos mais carinhosos amigos do grupo, bateu o ponto. Barretinho é um dos homens mais de bem com a vida que conheço. A sua presença, suave como a noite, é uma espécie de remédio para todos do grupo.



Cleiton e suas geniais brincadeiras é uma especie de prece entre nós. Ele é um bom pastor e faz soprar em nós o vento bom da esperança e da felicidade.





Jair e sua doce Ângela, há algum tempo não os víamos. Eles são como o espírito do bem, ao chegarem chega a felicidade e o bem de nós, pobres mortais.



Falar da presença de Oscar é algo que muito me emociona pelas suas gentilezas de homem de bem. Acolheu-me nos dois turnos e até cafezinho me serviu, eu acuado feito um bicho do mato, temeroso do que estava por vir naquele momento. Ele um gigante físico e portador de gentilezas tão necessárias naquele crucial momento.







Oscar toca flauta e é maior que a flauta mágica de Mozart.



Termino com Dona Gerlane e sua filha. Dona Gerlane é uma Lady que diz ter 92 anos. Ela tem postura de princesa, olhos lindos e se você der 40 anos para ela você estará certo.



Foi assim que eu e Mary vimos. Peço desculpas se não fomos precisos no que relatamos.



José Américo (Zé da Coruja) e Mary.

