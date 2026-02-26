O atraso. E a paz

A- A+

Acabo de ler Brasil no Espelho (Felipe Nunes, editora Globo, Rio de Janeiro, 2025). O autor produz informações importantes. A primeira delas: o Brasil involuiu nas três últimas décadas. Em dois aspectos: na violência e na corrupção. No caso da violência, o Atlas da Violência (IPEA) registra os seguintes dados. Em 1990, ocorreram 19 homicídios para cada 100 mil pessoas. Em 2017, ocorreram 30 homicídios para cada 100 mil pessoas.

Por sua vez, no caso da corrupção, o quadro parece ter contaminado tanto as periferias metropolitanas, quanto o aparelho do Estado. De um lado, áreas da Baixada Fluminense e da Baixada Santista, dominadas pelas organizações criminosas, se consolidaram. De outro lado, os episódios do mensalão (2005) e do petrolão (2008) não foram capazes de intensificar o esforço dos governos de controlar os corruptos. Estão aí quatro casos escandalosos: o do INSS, o de emendas parlamentares, o de salários extra teto e o do Banco Master.

As gestões do tri-presidente, Lula, projetam um samba de uma nota só. Política social. Não se desmereça tal rumo. Facilitado pela estabilidade econômica do Plano Real. Bancado pela intelligentsia tucana de Edmar Bacha, Pedro Malan e Gustavo Franco. Mas, o tri-presidente está devendo. Seu balanço é deficitário. No cardápio. E na qualidade do serviço.

O sistema político brasileiro tem funcionado com auto-correção. Aparando excessos autoritários. E suprindo necessidades institucionais. Basta breve olhar na história brasileira. Em 1889, o regime imperial foi substituído pelo conjunto nascente de forças sociais urbanas.

Em 1930, a política oligárquica, do café (São Paulo) com leite (Minas Gerais), foi expulsa do poder. Pela energia da classe média vestida com farda de tenentes como Juarez Távora e Luis Carlos Prestes. Em 1985, os golpistas de 64 abdicaram do poder. Exaustos. Pelo fracasso econômico. E pela indignação política da população na defesa dos direitos humanos.

Em 1958, o professor Raymundo Faoro publicou uma obra luminar: Os Donos do Poder. Trata-se de trabalho, inspirado em Max Weber, que pesquisa a arquitetura do patrimonialismo no país. Isto é, a mistura entre o dinheiro público e o interesse privado. Que sempre foi distorção institucional no Estado brasileiro. Essa mescla imoral de recursos só é possível porque os donos do poder, incrustrados na estrutura do Estado, manipulam decisões públicas. Para favorecer categorias funcionais, interesses pessoais e empresas privadas.

Agora, o Brasil convive com o escândalo de emendas secretas que favorecem parlamentares; a ilegalidade de salários extra teto, proibidos pela Constituição, que favorecem grupos nos três Poderes; e a cobrança criminosa de comissões a aposentados do INSS (há mais de cinco anos).

Acrescente-se episódio mais recente na área bancária, o do Banco Master. Que mereceu decretação de rigoroso sigilo, guarda inédita de documentos apreendidos em investigação e modificação monocrática do rito processual no Supremo Tribunal Federal – STF. E o pássaro continua voando.

De acordo com Felipe Nunes, as sociedades passam por três estágios de evolução: a fase pré-moderna, em que a tradição e a religião são padrões de comportamento; a fase moderna, em que a pesquisa e a ciência atestam, na experiência acadêmica, o valor da vacina, da medicina e da prevenção; e a fase pós-moderna, em que as sociedades conseguem alcançar níveis elevados de tolerância interpessoal e de confiança, bem-estar individual.

Nos últimos 32 anos, o poder, no país, foi desempenhado por quatro Partidos políticos: o PT exerceu o poder durante 18 anos, nas gestões Lula e Dilma Rousseff. O PSDB, durante 8 anos, nas duas gestões de Fernando Henrique Cardoso. O PL, durante quatro anos, na administração de Jair Bolsonaro. E o PMDB, durante o período Michel Temer, após o impedimento de Dilma.

No correr dessas três décadas, dois fatos são reconhecidos: o avanço da política social, com redução do grau da desigualdade entre as classes. Isto aconteceu por causa dos programas como o bolsa família, o benefício de prestação continuada e o pagamento em termos reais do salário-mínimo. Por outro lado, a taxa de exacerbação política aumentou por causa do discurso agressivo, intolerante e divisionista do bolsonarismo.

Esses fatos serão certificados eleitoralmente no pleito presidencial deste ano. Erros e acertos, ao longo de quatro décadas, configuram um ciclo. Que merecem um fecho. De modo a situar a política além do binômio Lulismo x Bolsonarismo. É o que vou avaliar proximamente.

Mas, há um fato que quero destacar no tríduo de Momo. Se a violência cresceu no Brasil, em trinta anos, neste Carnaval a nação, como um todo, e o folião, em particular, brincaram em paz. É só imaginar as ondas de animação popular, com milhões de foliões pulando, mostradas na tv, para esperar taxas altas de conflito. Não foi o que se registrou.

Afora casos pontuais, irrelevantes em face do volume de pessoas nas ruas, viveu-se o Carnaval em paz. Foram dias de alegria e coesão social. Não se teve notícia de embate político grave na folia.

Na verdade, a única contribuição negativa, politicamente, foi a bajulação da Acadêmicos de Niterói. Que realçou o outono vaidoso (e desnecessário) do presidente da República. Maior do que sua treinada experiência política. A realidade, como me lembrou um amigo, é que o folião brasileiro, ouvindo Carlos Pena Filho, “queria entrar no acaso e amar o transitório”.



