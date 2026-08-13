O avanço da IA nas buscas do Google nos EUA e os impactos na reputação das marcas

A- A+

Em pouco mais de um ano, as respostas geradas por inteligência artificial nas buscas do Google passaram de cerca de 15% para 43% das pesquisas realizadas nos Estados Unidos, segundo levantamento da Similarweb. Embora o dado se refira ao mercado americano, ele antecipa uma transformação que tende a se expandir para outros países: a inteligência artificial começa a assumir o papel de intermediária entre marcas e consumidores e redefine a forma como a reputação digital é construída e percebida.

Até pouco tempo, quem pesquisava no Google escolhia quais links acessar para formar sua própria opinião sobre uma empresa. Com a adoção desses recursos, essa dinâmica muda. A experiência de busca deixa de se limitar à apresentação de uma lista de resultados e passa a incluir respostas prontas, elaboradas a partir de diferentes fontes de informação. Na prática, a primeira impressão sobre uma marca pode ser construída antes mesmo de o usuário visitar um site ou ler uma reportagem.

Esse novo cenário amplia a importância da reputação digital. Não basta produzir conteúdo ou conquistar boas posições nas buscas. A qualidade, a consistência e a credibilidade das informações disponíveis sobre uma empresa passam a influenciar diretamente a forma como esses sistemas interpretam e apresentam aquela marca aos usuários.

Essa mudança também altera a lógica da visibilidade digital. Se antes o objetivo era aparecer entre os primeiros resultados de busca, agora é preciso construir autoridade suficiente para que os sistemas de inteligência artificial reconheçam uma marca como fonte confiável. Nesse contexto, a autoridade ganha ainda mais relevância.

Isso acontece porque esses modelos recorrem a diferentes fontes para elaborar suas respostas. A reputação deixou de depender exclusivamente dos canais oficiais da empresa e passou a refletir todo o seu ecossistema digital. Organizações que mantêm informações atualizadas, produzem conteúdo de qualidade, conquistam espaço em veículos confiáveis e cultivam uma presença digital sólida tendem a transmitir mais credibilidade a esses modelos. Por outro lado, marcas com presença fragmentada, informações desatualizadas ou pouca relevância editorial podem perder espaço nas respostas geradas automaticamente.

Diferentemente dos mecanismos tradicionais de busca, essa nova dinâmica amplia a importância da autoridade digital. As marcas que conseguem construir uma presença consistente em diferentes ambientes ganham mais condições de serem consideradas referências nas informações apresentadas aos usuários. Isso significa que não existe uma fórmula única para conquistar espaço nessas interações, mas há um elemento comum entre as marcas que conseguem maior visibilidade: a construção contínua de autoridade por meio de conteúdo relevante, presença editorial qualificada e comunicação consistente.

Diante dessa transformação, acompanhar continuamente como as marcas aparecem nas respostas geradas por inteligência artificial torna-se essencial. Não se trata apenas de monitorar resultados tradicionais de busca, mas de identificar quais fontes estão sendo utilizadas, quais mensagens estão sendo reforçadas e quais oportunidades existem para ampliar a presença digital de forma qualificada.

Essa evolução das buscas não substitui a reputação construída ao longo do tempo, mas muda a maneira como ela é apresentada ao público. As empresas que compreenderem essa transformação terão melhores condições de influenciar as narrativas sobre seus negócios e permanecer relevantes em um ambiente em que a confiança se torna um dos principais critérios para que uma marca seja reconhecida pelas novas tecnologias.

No fim, a disputa já não é apenas por aparecer na primeira página do Google. O novo desafio é tornar-se uma marca reconhecida pelos sistemas de inteligência artificial, capazes de influenciar a primeira impressão que consumidores têm sobre uma empresa. Na era das respostas geradas por IA, mais do que gerar cliques, as marcas precisam conquistar confiança.







____

Os artigos são de responsabilidade exclusiva dos seus autores. Para submissões, envie seu texto para [email protected]; todos os materiais estão sujeitos à curadoria editorial. No jornal impresso, os artigos devem ter até 2.900 caracteres com espaços.

Veja também