O Banco Master e o foro privilegiado: ficção ou realidade?

Na série “O Mecanismo”, da Netflix, que tem como enredo a Lava Jato, um personagem, que está preso, comemora a notícia de que o seu processo iria à suprema corte, sugerindo que, nesse tribunal, as “coisas seriam arranjadas”, de maneira a que ele fosse libertado.



Não digo que a “vida (sempre) imita a arte”, mas confesso que lembrei dessa cena de ficção quando li a notícia de que o caso do banco Master chegou no STF, onde, assim como no filme a que me referi, estão acontecendo “coisas” muito difíceis de serem explicadas, ao menos segundo os termos legais e propósitos éticos que regem a ordem jurídica nacional.



Veja-se que o Ministro Toffoli, a pretexto de que, dentre os atos fraudulentos, atribuídos ao banco Master, haveria algo relacionado a um deputado federal, ao tempo em que viajou em avião privado, na companhia de um dos advogados da aludida instituição financeira, para assistir um jogo de futebol, avocou o procedimento, que se instalara nas instâncias ordinárias, decretou sigilo absoluto sobre a investigação e a vem “conduzindo” como se fosse de sua competência, além de julgar, exercer atribuições que são exclusivas da polícia e do ministério público.



Qual a motivação do Min. Toffoli para trazer ao STF a investigação inteira, visto que haveria, em tese, apenas uma questão pontual, relativa a deputado com prerrogativa de foro, ao que tudo indica, insuficiente para fixar a competência de todo o caso perante a Corte?



O que justificaria o sigilo decretado, sendo certo que informações sobre fraudes relacionadas a bancos são de interesse público, bem assim, porque, a regra geral, em processos e procedimentos oficiais, é a da publicidade?

O que almejaria apurar o Min. Toffoli, com a heterodoxa acareação (determinada de ofício, contra parecer do Ministério Público), entre o dono do banco acusado de fraude, o ex-presidente do banco BRB e o diretor do Banco Central, responsável pela questão no âmbito administrativo, que sequer prestaram depoimentos?

Irá, o Min. Toffoli, anular a liquidação do banco Master, determinada segundo critérios técnicos, reduzindo o papel do Banco Central, de agente regulador do sistema financeiro, ao de uma figura meramente decorativa, como alertado pelo jornalista Caio Junqueira, na CNN?



N’outro episódio, também relativo ao banco Master, o Min. Moraes, conforme reportagem da colunista Malu Gaspar, do jornal “O Globo”, teria pressionado o presidente do Banco Central, para evitar a liquidação do mencionado banco, que antes contratara o escritório de advocacia de sua esposa, por inacreditáveis 129 milhões de reais, sem que exista, no ajuste, a indicação objetiva dos serviços que seriam prestados.



O ato se configura, em tese, como advocacia administrativa, mas é claro que o Ministro deve ser tratado como presumivelmente inocente, até que, eventualmente, prove-se o contrário, com base em elementos pelos quais se possam afastar as suas justificativas no sentido de que não teria se valido do prestígio e dos poderes de seu cargo para cuidar de interesses privados, seus ou de terceiros.



Contudo, independentemente do que tenha realmente acontecido, considerando-se que é do PGR a titularidade da ação penal e do próprio STF a competência para processar e julgar o Ministro, pelo fato de a ele ser garantida a prerrogativa de foro, será que alguém acredita que, na prática, há alguma chance de haver investigação, processo, julgamento ou esclarecimento convincente sobre tudo isso?



Ante tantas perguntas sem resposta, será que o Senado, finalmente, irá cumprir o papel de, ao menos, questionar os ministros referidos nesses episódios?



Nada obstante seja dessa casa legislativa a atribuição para investigar e promover o impeachment de ministros do STF, sendo a Corte, em paralelo, a competente para processar criminalmente senadores, ainda mais estando a abertura de processo como tal a cargo exclusivo do presidente do Senado, é bastante improvável que haja coragem cívica e vontade política para que algo nesse sentido seja feito.



E o PGR, sairá da inércia? Terá condições de agir, mesmo ante a sua notória ligação com as autoridades citadas nesse imbróglio, inclusive em face de sua recente atuação nas exóticas ações criminais dos chamados “atos golpistas do dia 08 de janeiro”?



A lógica que aponta para a quase total ausência de probabilidade de qualquer medida investigatória, corretiva ou punitiva no STF e no Senado, aplica-se, também, ao PGR, titular da ação penal, pois essa autoridade, igualmente, tem prerrogativa de foro no STF e se submete ao Senado, para fins de aprovação de seu nome para o cargo e de eventual impeachment, o que lhe estimula a pensar na “própria pele”, antes de qualquer coisa.



O caso do banco Master, a exemplo de outros tantos, mostra que a regra de prerrogativa de foro, perante o STF, sobretudo após ter sido artificialmente ampliada, a pretexto de “defesa da democracia”, coloca a política nas antessalas dos tribunais, outorga poderes ilimitados, injustificáveis e incontroláveis aos integrantes da Corte, estimula atuações fora dos autos e alimenta relações de mútua proteção e de compadrio velado entre senadores, ministros e o PGR, além de criar casta de intocáveis, jamais responsabilizados por seus atos, não importa o quanto absurdos e escandalosos eventualmente sejam.



Acabar com o foro privilegiado no STF pode não resolver todos os problemas do Brasil, mas, certamente, preservaria a nossa Corte constitucional de exposições negativas e de situações que causam tanta perplexidade que mais parecem cenas de filmes de ficção.





* Advogado de Empresas - Contencioso e Consultivo. Sócio do GCTMA. Ex-procurador do estado de Pernambuco. Conselheiro de Administração - IBGC.



