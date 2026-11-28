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O filho do motorista casou com a filha do padeiro e virou ministro da Fazenda. Luiz Carlos Trabuco Cappi, como Fernando Henrique, chega ao Ministério da Fazenda sem um diploma de economista. Ele veio de longe até chegar na presidência do Conselho de Administração do Bradesco. Começou como escriturário em 1969 e está na firma até hoje.

Há dez anos ele é casado com Lucília Diniz, filha de` Valentim e irmã de Abílio, construtores do Grupo Pão de Açucar, sucesso empresarial. Lucília é obstinada, focada, sensível e dona de inteligência rara. No fim dos anos 1990 decidiu mudar de vida. Emagreceu 60 quilos, focou na vida saudável e acabou se tornando referência, criando produtos e apresentando programas na TV.

Trabuco foi convidado para ser ministro pela 1ª vez por Dilma, em 2015. Despachou em seu lugar um jovem economista sem experiência política, chamado Joaquim Levy, que acabou sucumbindo à máquina de moer gente de Brasília. No meio do governo Lula, ele encontrou um velho amigo num restaurante em São Paulo e, quando indagado sobre a possibilidade de aceitar ser ministro, respondeu com um sorriso: “Olha, desse mal eu não morro”. Mudou de ideia 3 anos depois.

Há uma questão que pesou para a resistência do banqueiro em integrar num governo do PT. Abílio, irmão de Lucília, foi sequestrado por um grupo esquerdista em 1989. Ficou dias num buraco, cubículo de madeira, apertado e sem ar. Foi libertado no dia 17 de dezembro por uma equipe do lendário delegado federal Romeu Tuma. Os sequestradores foram presos e condenados. Quase uma década depois, Lula, agora líder do Foro de São Paulo, ajudou a soltá-los e deportá-los para Argentina, Canadá e Chile. Queriam US$ 30 milhões para ajudar na luta dos Sandinistas na Nicarágua, liderados por Daniel Ortgega, hoje ditador de plantão e amigo do presidente Lula.

Difícil para qualquer família lidar com trauma desse tamanho. Abílio teve de fazer terapia para superar as sequelas psicológicas, passou a ter segurança mais rígida e contou o sufoco ao Flow, em setembro de 2021. Passados 37 anos do sequestro, parece que dona Lucília, se não superou, pelo menos aprendeu a administrar o amargor.

Seu marido virou ministro aos 75 anos depois de chegar ao topo do gigante Bradesco, um dos maiores bancos do mundo. Não é absurdo imaginar que, para um homem do tamanho de Trabuco, a vaidade tenha sido elemento determinante na sua decisão. Ele veio do interior, lá da República de Marília, cidade natal do Bradesco, banco criado por Amador Aguiar, banqueiro sem laços com a nobiliarquia financeira tradicional, de hábitos simples, detestava usar meias e adorava manga haden, aquela sem fiapos.

A chegada do novo ministro foi impulsionada de uma articulação do empresário Joesley Batista. Além de ser o mais influente junto a Lula, Joesley adotou a prática da diplomacia empresarial, como expliquei no detalhe num artigo sobre o tema em setembro do ano passado. Ele tem sido a ponte entre Brasília e Washington, num momento delicado da nossa diplomacia. Não temos embaixador americano no Brasil e a embaixadora brasileira nos Estados Unidos Maria Luiz Viotti teve o visto revogado em agosto. Joesley é o embaixador de fato junto ao governo Trump.

A reação positiva com o novo ministro da Fazenda indica aceno de Lula ao centro, explicando a reação do PT raiz torcendo o nariz igualzinho fez com o Plano Real e outras tentativas de estabilização da economia. Vamos saber em breve se Trabuco receberá o ministério de porteira fechada ou não. Os nomes da sua equipe, a começar pelo secretário-executivo, segundo posto na hierarquia da pasta, passando pelo secretário do Tesouro e o da Receita Federal. Ninguém faz o dever de casa sem controlar a máquina.

Existem ainda algumas pedras no caminho. O país continua dividido pela polarização, como mostra a última pesquisa Nexus. O governo segue mal avaliado, com aprovação inferior a 50% e a percepção da corrupção continua alta. Mesmo com a virada do 2º turno, 6 de cada 10 brasileiro não votaram em Lula, de acordo com Marcelo Tokarski CEO da Nexus. Tudo isso favorecerá a oposição no Congresso, onde o governo terá minoria, embora a indicação de Trabuco aparentemente favorece Davi Alcolumbre e Hugo Mota, candidatos apoiados por Lula.

Foram feitas comparações entre Luiz Carlos Trabuco e Joaquim Levy, mas são pessoas e situações muito distintas. Levy foi ministro de Dilma, pessoa de temperamento difícil, e, como ela, não era político nem tinha talento para a política. Trabuco é diferente. É essencialmente um político, com atributo único que é o fato de entender e gostar de gente. Sua formação humanista, a origem humilde, fazem dele alguém preparado para lidar com improvisos e adversidades. Não esperem atitudes precipitadas, muito menos desafiadoras. Será firme e suave.

Lula ganhou a eleição, mas não ganhou a governabilidade que gostaria diante do Congresso mais conservador. Acalmar os ânimos abrindo um canal com o mercado significa conter os ímpetos da oposição. Tanto que a repercussão negativa ao nome do novo ministro ficou circunscrita ao fogo amigo petista, enquanto as críticas de Flávio Bolsonaro se dissolveram sem efeito prático.

Tom Jobim dizia que o Brasil não é para principiantes e Trabuco nada tem de amador. Ele é melhor que Fernando Haddad, Dario Durigan, Rafael Fonteles ou até mesmo Antonio Palocci. Terá o sangue frio necessário para enfrentar os altos e baixos da nossa economia, contando com alguém como Joesley para fazer o meio de campo em Washington e no Congresso, onde ele e o irmão Wesley gozam de imenso prestígio.

O risco que Luiz Carlos Trabuco corre é do da frustração, como aconteceu com Roberto Campos. Ex-ministro do Planejamento, um dos criadores do Banco Central, deixou o Executivo sem fazer as reformas que julgava necessárias, vencido pelo Estado empresário e as corporações. Dizia que empresa privada é aquela que o governo controla e empresa pública aquela que ninguém controla. Num governo em que o Banco do Brasil deu prejuízo e os Correios viraram um saco sem fundo bilionário, será emocionante assistir o novo ministro lidar com tudo isso.



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