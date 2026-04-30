O bicho homem e o homem bicho

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O noticiário da semana informa que nem os primatas escaparam do clima de beligerância que domina o cenário global.

Com efeito o bando de chimpanzés habitantes do Parque Nacional de Kibale no sudoeste de Uganda, na África Oriental, até então pacíficos vivendo em paz uns com os outros desde longa data, de repente dividiram-se em grupos antagônicos e passaram a agredir-se com várias mortes nos últimos anos, como se estivessem afetados por inusitado fenômeno de raiva até então imprevista.

O pacífico “Golias”, macho alfa do bando, amigável e pacifista, foi eliminado a despeito de sua bondade não correspondida e aceita pelo grupo, deflagrando em série a partir de então outros assassinatos na disputa por territórios na selva, tradicional habitat comum a todo bando.

O relatado evento foi crucial para o estudo da primatologia, evidenciando que assim como os humanos, os chimpanzés podem demonstrar comportamento de alta agressividade e letal contra o seu próprio grupo, principalmente nos casos de disputa territorial.

As semelhanças entre algumas espécies, de primatas e humanos, compartilhando cerca de 98% a 99% do nosso DNA, inclusive no aspecto comportamental, compreendendo alta inteligência, memória, e outras características comuns, induzem a uma reflexão, aludindo ao que são capazes de fazer, símios e humanos, bastando para tanto olhar para trás e ver o que já fizeram, dentro e fora de casa, no seu território matando uns aos outros nas chamadas “guerra civil”, ou fora de casa em âmbito global na invasão de território, diferenciando-se apenas no ímpeto desejo de eliminar o próximo, ora com uma improvisada clava na mão, ou com fuzil de última geração, evidenciando a índole do mal sem cura, seja bicho ou seja homem.

Por tudo isso é prudente nos prepararmos, não para surpresas, pois estas já não são ou não serão novidades, mas sim como prevenção em nome da sobrevivência dos primatas e dos ditos humanos, farinhas do mesmo saco como identificado pela ciência moderna.

Na selva de Gombe na África, no Oriente, ou no Sudeste asiático, pulando nas árvores ou nas cidades equipados com tanques e mísseis, o comportamento animal, para uns irracional, para outros normal, “quero, posso e mando”, e priu! Manda quem não pode, e obedece quem não tem juízo, infelizmente parece que esse é o nosso novo normal do século XXI, carente de veterinários, domadores e psiquiatras, especialistas para o enfrentamento dos distúrbios do gênero.

A visita do Rei Charles do Reino Unido, nesta semana, com autoridade de representante fundador da Democracia americana, fez importante discurso de alerta no Parlamento dos EUA, como se estivesse relembrando “quem não ouve conselhos de pai e mãe raramente acerta”. O monarca enfatizou que para ser great, melhor é ser pacifista, construtor de paz e não da guerra fratricida, prática do mal e da destruição do mundo e de si mesmo.





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