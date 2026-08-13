O (bom) senso da medida certa

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A etimologia serve para distrair e motivar a curiosidade. No caso da palavra pressa, uma das normas não escritas do tempo atual, vale refletir sobre ela. Na sua origem, remete a coisa apertada; daí, premência e urgência. Rima perfeita para o stress. Sob a forma de/pressão e opressão.

Há o ritmo contrário. O lento. Ainda mais rico no original. Não vagaroso, mas brando, flexível. Existem belos exemplos da lentidão na natureza e na música. O poeta José Nêumanne Pinto, num dos seus textos, exalta o famoso adagietto de Mahler e podíamos juntar a essa joia o adagio para cordas de Barber.

Ao contrário do que parece, não se trata de escolher a rapidez ou a lentidão, ser Aquiles ou a tartaruga, e sim optar pela medida certa. Aquilo que os gregos antigos chamavam de métron. O sentido de limite e proporção. Sobriedade e mesura. Algo essencial num tempo, como o nosso, de Hybris, ou seja, um misto de insolência, arrogância e insensatez.

Não nos falta interesse pelas medidas e proporções. No entanto, preferimos que estejam no exterior, na superfície, no que se aprecia com o olhar. Deslizamos pelas coisas e as pessoas. A palavra harmonia, que tanta importância tem na música e na tranquilidade da alma, preferimos que se refira a harmonização facial e a vinhos e comidas.

Usain Bolt parece ter sido até agora o ser humano mais rápido em curta distância. Sua velocidade alcançou 44,7 km/h. O guepardo alcança quase três vezes isso.

Talvez o erro capital dos humanos não seja a pressa em si – amplificada com o auxílio de instrumentos. Mas o de considerá-la para tudo. Na famosa canção “Sinal fechado”, de Paulinho da Viola, já antiga, de 1969, o personagem define a pressa como “a alma dos nossos negócios”.

O assunto não é novo, mas assumiu novas complexidades, nas desmesuras das sociedades hiperurbanizadas. E com cada vez menos ‘urbanidade’. O modo como usamos o nosso tempo também nos define.





* Escritor, historiador e antropólogo. Membro das Academias Pernambucana e Paraibana de Letras.





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