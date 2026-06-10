O Brasil da Corrupção

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O Brasil é um país rico em recursos naturais, mas pobre na qualidade dos serviços oferecidos à sua população. Hospitais lotados, escolas deficientes, estradas abandonadas e obras inacabadas convivem com sucessivos escândalos envolvendo recursos públicos.

O mais grave é que a corrupção não tem partido nem ideologia. Ao longo dos anos, governos de diferentes correntes políticas foram atingidos por denúncias, investigações e condenações. Mudam os governantes, mas o problema permanece.

Enquanto bilhões de reais desaparecem em desperdícios, desvios e má gestão, o cidadão continua pagando impostos elevados e recebendo serviços abaixo do que merece. Quem sofre é o trabalhador, o aposentado, o agricultor, o professor e o profissional da saúde.

A verdadeira mudança não depende apenas da Justiça ou dos órgãos de fiscalização. Depende também do eleitor. Nenhuma democracia prospera quando o voto é guiado pela paixão, pelo favor ou pelo interesse imediato.

O Brasil precisa valorizar a honestidade, a educação, a saúde e a eficiência na administração pública. Um país só será verdadeiramente desenvolvido quando o dinheiro público for tratado com o mesmo cuidado que cada cidadão trata o dinheiro de sua própria família.

O Brasil tem jeito. Mas o primeiro passo é reconhecer que a corrupção não destrói apenas cofres públicos. Ela destrói oportunidades, sonhos e o futuro de gerações inteiras.

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