O Brasil exibiu sua arma secreta da paz

Nestes tempos loucos que estamos assistindo, onde o que vale é a força e a capacidade de matar, o Brasil ocupou seu lugar de destaque, exibindo o maior exército do mundo e sua poderosa arma secreta.

Com mais de duzentos milhões de combatentes, prontos para matar, com um diferencial em relação aos poderosos insanos do atormentado planeta, estamos sim prontos para matar, mas matar de rir, de alegria extrema, doa em quem doer, mostramos ao mundo, nossa bomba atômica de muitos megatons, o nosso imbatível e poderoso carnaval e priu.

Que se danem os perversos, loucos varridos, equivocados, valendo lembrar-lhes que nós terráqueos não temos duas vidas, uma para ensaiar e outra pra viver, com ridículas caras e bocas de ameaça de todos os tipos, temos apenas uma, sendo assim, a nossa chance é aproveitá-la agora, vivendo, confraternizando com o próximo para que tenha valido a pena.

De Norte a Sul desfilamos nosso arsenal, devidamente fardados, com indumentária mínima, adequada para a vida nos trópicos, e naturalmente para aguentar suando em bicas, nosso esforço de unificação da Nação polarizada, socorrendo o país com devaneios de paz e alegria, dando Graças à Deus pelo divino presente com que fomos contemplados, e que milagrosamente ainda conseguimos preservar, quase intacto na capacidade de promover um sorriso de hipnótica satisfação, estonteante alegria de viver.

O país mais uma vez experimentou atômico bombardeio de frevo, samba, axé e outros sonoros artefatos bélicos de última geração, capazes de desafiar até mesmo a famosa “IA”, inteligência artificial, que desde já estamos cooptando para nos ajudar na próxima edição de 2027, engatinhando para um futuro melhor, sentindo medo, mas não aterrorizados pelos idiotas de plantão, carnaval neles e tchau!

Segundo parecer do nosso do novo personagem “IA”, a magia, o fenômeno do Carnaval no Brasil, reside na sua capacidade única de unir tradição, diversidade cultural e uma explosão incontida de alegria popular, em ambiente democrático de liberdade e expressão, valendo observar que liberdade só é válida quando além de institucionalmente praticada, precisa também ser sentida, isso é o que o carnaval do Brasil nos oferece, sentimento pleno de liberdade.

Viva o Brasil!



