O Brasil não pode ter medo de rezar

Sabe quando uma data aparece no calendário e parece ser só mais um dia comum? Mas, na verdade, está tentando te dizer alguma coisa? Janeiro faz isso agora. No domingo, 18 de janeiro, foi o Dia Mundial das Religiões, e nesta quarta-feira, 21, o Brasil marca o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Duas datas tão próximas que trazem dois pontos importantes. Primeiro, um convite à convivência. Depois, um alerta, porque, por aqui, fé ainda vira motivo de ataque.

Eu queria te pedir um minuto de atenção antes que você passe direto. Porque esse assunto não é conversa de teoria, nem briga de quem está certo ou errado. É sobre uma coisa bem concreta, poder andar na rua sem ser humilhado, estudar sem ser constrangido, trabalhar sem ser perseguido, ter um lugar de culto sem viver com medo. É sobre liberdade. E liberdade, quando começa a ser relativizada, sempre cobra caro.

Vale colocar um ponto na mesa, porque isso ajuda a enxergar o tema com mais clareza. Como lembra o professor Frank Usarski, um dos nomes mais importantes nos estudos da religião, a Ciência da Religião combate a intolerância justamente porque não entra no jogo de escolher uma fé certa e outra errada. Ela não serve para dizer qual religião é melhor, nem para tomar partido. O que ela faz é olhar as religiões por dentro do cotidiano, entender como elas aparecem na vida das pessoas e o que elas causam na sociedade. Quando a conversa parte desse lugar, sem favoritismo e sem disputa, fica mais fácil ouvir o outro com respeito. Aí o diálogo ganha chance de existir, e a intolerância perde força.

A intolerância religiosa, muitas vezes, só chama atenção quando estoura num vídeo, num ataque filmado, numa manchete. Só que ela costuma começar bem antes, em pequenas permissões do cotidiano, a piada que não tem graça, o apelido que gruda, o olhar de reprovação, o comentário venenoso na sala de aula, a insinuação no trabalho, a tentativa de enquadrar o outro como errado. Quando esse clima vai ficando normal, o passo seguinte vira ameaça, agressão, perseguição. Em alguns casos, vira ataque direto a templos e terreiros. O problema é que, quando a gente naturaliza o começo, a gente vira cúmplice do fim.

É por isso que o 21 de janeiro não pode ser só um post bonito. Os dados mais recentes do Disque 100 são um retrato duro do país. Em 2024, foram 2.472 denúncias de intolerância religiosa, um aumento de 66,8 por cento em relação a 2023, que teve 1.481. E tem um detalhe que muita gente não entende, uma denúncia pode incluir mais de uma agressão. Por isso, o total de violações registradas chegou a 3.853 em 2024, um salto de cerca de 80 por cento. No acumulado entre 2021 e 2024, o crescimento passa de 320 por cento. Ou seja, não é um susto isolado. É uma tendência.

Quando a gente olha quem mais apanha, o Brasil fica ainda mais exposto. As tradições de matriz africana, como Umbanda e Candomblé, aparecem de forma recorrente entre os alvos quando a religião é identificada. As mulheres também são maioria entre as vítimas, na faixa de 57 a 58 por cento. Isso tem nome, racismo religioso. Não é uma palavra pesada por exagero. É pesada porque a realidade é.

Talvez você esteja pensando que isso acontece só em certos lugares. Não. Os estados com mais denúncias incluem São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Sul. Estamos falando de Brasil grande, de cidade grande, de cotidiano. É o tipo de violência que atravessa bairros, ônibus, escolas, redes sociais, vizinhança, e às vezes vira só opinião, como se isso desse licença pra ferir.

Quando a intolerância chega nos espaços sagrados, a coisa muda de patamar. O dado de que 76 por cento dos terreiros no Brasil já sofreram algum tipo de violência pertence à pesquisa nacional intitulada Respeite o meu Terreiro, lançada em dezembro de 2025. Quem divulgou e coordenou o levantamento foi a Renafro, Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde, em parceria com o terreiro Ilê Omolu Oxum, no Rio de Janeiro. A partir daí, dá para entender que não se trata só de conflito pontual, é um ambiente de pressão constante. Um terreiro atacado não é briga de fé. É um recado para uma comunidade inteira, vocês não pertencem. É um ataque à memória, à ancestralidade, à cultura, ao direito de existir sem pedir licença.

Aqui entra uma pergunta direta pra gente pensar. Em que momento a gente aceitou que a fé do outro pode ser tratada como provocação? Em que momento virou normal ridicularizar símbolos, chamar tradições de coisa do mal, reduzir a crença do outro a caricatura? Porque, quando isso vira rotina, a cidade vira um lugar menos humano. E não interessa qual é a sua religião, ou se você não tem nenhuma. Uma sociedade que permite esse tipo de perseguição está dizendo, no fundo, que certos cidadãos valem menos.

Tá, mas o que dá para fazer? Dá para fazer o básico, que hoje virou coragem. Dá para cortar a piada quando ela humilha. Dá para não normalizar o comentário que desumaniza. Dá para exigir que a escola seja território de respeito e não de imposição. Dá para cobrar que ataques a templos e terreiros sejam tratados como crime, não como confusão. Dá para apoiar quem denuncia, em vez de culpar a vítima. E dá para denunciar também, porque o silêncio é o melhor amigo do agressor.

Janeiro, com essas duas datas, não está pedindo um discurso bonito. Está pedindo posição. Dia 18 passou como um convite, religiões podem ser ponte. Dia 21 chega como cobrança, no Brasil, essa ponte está sendo atacada. E a pergunta final é pra você, pra mim, pra todo mundo, a gente vai continuar tratando isso como detalhe, ou vai encarar, de uma vez, que liberdade religiosa é parte do que nos torna uma sociedade minimamente decente?

Porque, no fim, é isso. Fé não pode virar arma. Diferença não pode virar sentença. E ninguém deveria ter medo de rezar, seja qual for a língua da sua oração.





