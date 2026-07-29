O Brasil. O mundo. A resistência pacífica. A soberania

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E provável que tenha chegado o momento de o Brasil assumir o protagonismo na América do Sul, como país, pelo seu potencial e sua própria destinação, que durante algum tempo foi ofuscado pelo bolivarianismo impregnado de distorções que levaram ao “sequestro” do presidente de um Estado Soberano.

No seu livro A MISÉRIA DA POLÍTICA que reúne textos que começaram em 2010, Fernando Henrique Cardoso já advertia que o país Brasil “é mais que uma economia emergente é uma sociedade emergente, ” consequentemente cabendo aos seus habitantes, entre eles os ideólogos, comprometimento com os direitos e prerrogativas sociais.

Ora, se a política é a arte de unir os homens entre si, a comunicação é indispensável quando estão envolvidos interesses múltiplos entre nações com repercussão na soberania que se formou por um Contrato Social.

A insistência de uma outra nação em impor taxas abusivas que não obedecem a parâmetros razoáveis a um outro país independente, nos remete a Mahatma Gandhi (1869 - 1948) que comandou a resistência ao colonialismo inglês, cujo êxito foi conseguido em 1947 com um ônus terrível: O assassinato de Gandhi em 1948 por um hindu sectário, que o culpou pela divisão do país com o surgimento do Paquistão, atendendo a uma reivindicação dos muçulmanos.

Por falar em sectário ocorreu-me à memória um relato de Zélia Gattai no livro Senhora Dona do Baile durante uma viagem à antiga União Soviética em companhia do marido Jorge Amado, para encontrar-se com Ilya Ehrenburg, escritor, jornalista, com mais de cem livros publicados e criador do termo “degelo” para definir a abertura política pós-Stalin.

Conta Zélia que o cicerone que atendeu a ela e a Jorge Amado no pedido de visita a Igreja de São Basílio, antigo Templo bizantino ortodoxo ao ouvir do casal que a construção precisava ser restaurada, escutou do mesmo: “ Restaurar? Para quê? Se todos pensassem como eu esse símbolo do feudalismo e de superstição já teria sido destruído.”

Ehrenburg ao tomar conhecimento do fato ficou indignado e comentou um caso ocorrido em seu apartamento, que ilustra a estreiteza do pensamento. Antes mostrou o quadro Le Crapaud, de Picasso. Disse o escritor que recentemente tinha recebido a visita de um diretor de um importante jornal que fez o seguinte comentário: “Não entendo como o camarada pendura em sua casa uma coisa tão monstruosa: esse aleijão é o exemplo mais perfeito da arte burguesa decadente. Nunca vi modo mais reacionário”.

Na ocasião Ehrenburg pergunta ao visitante se ele conhece o título do quadro, e complementou, não conhece? Pois o título é Imperialismo Americano. E como Picasso vê a política de guerra norte-americana, sem alusões diretas.

O cenário global no contexto geopolítico atual é incompreensível quando se observa que retórica e ações interpõem os limites da razoabilidade. Tanto isso é verdade, que se tornou contumaz que países considerados potências militares e econômicas como Inglaterra (Guerra das Malvinas) e Estados Unidos se propõem a tratar questões externas não por meios diplomáticos, porém do arbítrio e da força.

Alguns articulistas já preveem que ingerências impróprias e indevidas no processo eleitoral brasileiro terão repercussão imediata nos custos das empresas. Subserviência nunca imprime respeito e traz consequência nefasta ao sentimento de brasilidade que é o apanágio do patriotismo consequente.

O povo brasileiro já não suporta mais os desvarios dos fraudadores militantes. A Polícia Federal encarregou-se de fornecer ao Supremo Tribunal Federal provas substanciais contra presidentes de partidos políticos e políticos que remetem ao conhecimento da existência da falência do arcabouço constitucional. Se havia alguma dúvida, acabou. O orçamento secreto está privatizado com endereços e nomes certos.



Essa postura que se iniciou em 1º de janeiro de 2019 e terminou em 1º de janeiro de 2023 está definitivamente encerrada e não será ressuscitada, ainda que venha pelo sobrenome com o aval de Donald Trump.

A soberania mora no Brasil.



* Procurador de Justiça do Ministério Público de Pernambuco. Diretor Consultivo e Fiscal da Associação do Ministério Público de Pernambuco. Ex-repórter do Jornal Correio da Manhã (RJ).



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