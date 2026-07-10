O Brasil perdeu o Hexa. E agora?

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A Copa do mundo de 2026 acabou para o Brasil. A nossa seleção perdeu para Noruega, em um jogo que tinha tudo para ganhar.

Ao contrário do que sugere o título, este artigo não é a respeito de futebol. É sobre oportunidades perdidas, de potencial desperdiçado, por conta de desorganização, falta de foco, compadrio, dentre outras coisas, que, a meu ver, causam derrotas como a de nossa seleção e, em outra seara, impedem o Brasil de se desenvolver.



Nesse sentido, o paralelo que faço, entre temas tão diferentes, é para dizer que, enquanto país, assim como nessa última Copa, tivemos (e temos) muitas oportunidades, as quais, a cada escândalo de corrupção, patrimonialismo, indolência do povo e descaso de nossas autoridades, têm sido incrivelmente desperdiçadas, impedindo o Brasil de ser uma grande nação.

Por razões óbvias, muito mais ainda do que no futebol, é muito frustrante ver países, sem tantos recursos e possibilidades, como temos, deixar o Brasil para trás.

Veja-se, por exemplo, o caso do nosso algoz nessa Copa, a Noruega.



O país tem um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,970, está, consistentemente, entre o 1º e o 2º lugar no ranking global, divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). O seu povo tem alta expectativa de vida, excelente sistema de educação gratuita e elevada renda per capita.

A sua riqueza, alimentada por um Fundo Soberano, criado a partir da descoberta de petróleo, na década de 1960, é sustentada por três pilares principais: governança técnica e impessoal de suas reservas de petróleo e gás e demais questões relacionadas à gestão do país; economia de mercado diversificada e um modelo de Estado de bem-estar social, que estimula a alta produtividade, consagra a livre iniciativa, respeita a propriedade privada, a liberdade de expressão e a igualdade de chances.



Os recursos desse Fundo, que giram em torno de 3 trilhões de dólares, são utilizados em prol do desenvolvimento e da multiplicação das riquezas do país, mediante investimentos ao redor do planeta, em vários outros negócios, ao invés de serem desperdiçados em despesas correntes, proselitismo político, assistencialismo eleitoreiro e mordomia às elites dirigentes.

E o Brasil?

Somos um país onde o poder está nas mãos de poucos, desorganizado e inseguro, que despreza o mérito individual, não prioriza a educação, viola as próprias regras legais e está duramente contaminado pela corrupção, em quase todas as esferas de poder.



Ante a evidência dos desvios e vícios que estão impregnados nos poderes e na sociedade em geral, não é necessário trazer um “técnico” estrangeiro nem ser estudioso de economia, direito ou ciência política para perceber as razões de nosso insucesso, assim como para que enxerguemos ser necessária uma mudança estrutural e cultural profunda.



Não só na política, mas, também, nas corporações de servidores, no meio empresarial e trabalhista, jamais seremos “campeões”, sem que as relações sejam pautadas em regras claras, impessoais e voltadas ao interesse geral.



O estado precisa deixar de ser intervencionista, de ser obstáculo à livre iniciativa, de ser inibidor e controlador do indivíduo e passar a ser um agente fomentador de desenvolvimento, de autonomia individual e de oportunidades iguais para todos.

É fundamental que o poder público se volte ao seu papel básico, de prover educação, saúde e segurança, que simplifique a sua estrutura tributária e burocrática e se organize para garantir que o povo em geral tenha liberdade para pensar, se expressar, trabalhar, empreender e dispor de sua propriedade.

O Brasil não pode continuar a ser a república do compadrio, do jeitinho, da impunidade e do privilégio. Temos bons exemplos de países que se organizaram e aprenderam a otimizar e a gerir os seus recursos, sem interferir, a todo instante, na vida de cada indivíduo, como se o estado fosse um fim em si mesmo e não um instrumento que deve servir ao cidadão.

Fora disso, continuaremos a fracassar, para muito além do futebol.



* Advogado de empresas - Contencioso e Consultivo, sócio do GCTMA, ex-procurador do estado de Pernambuco, conselheiro de Administração - IBGC.



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