O Brasil precisa de um Estado que funcione, não de mais estruturas e discursos

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O Brasil precisa enfrentar uma discussão que vai muito além do tamanho do Estado: a qualidade da gestão pública e sua capacidade de entregar resultados à população. No caso das estatais, especialmente Banco do Brasil e Correios, o próximo governo terá o desafio de garantir eficiência, profissionalismo e responsabilidade administrativa, sem transformar empresas estratégicas em instrumentos de interesses políticos. Em relação ao ajuste fiscal aprovado às pressas pelo Congresso, a preocupação é que medidas pontuais de economia sejam apresentadas como uma reforma estrutural, quando o país precisa de um enfrentamento sério das despesas públicas, planejamento e equilíbrio das contas. Não basta produzir uma economia circunstancial; é preciso corrigir problemas que comprometem o futuro das finanças públicas. Já a PEC da Segurança Pública precisa ser analisada pela sua capacidade de produzir resultados concretos.

Como ex-prefeito, sei que os municípios convivem diretamente com os efeitos da violência e não podem ficar à margem dessa discussão. É necessário integrar as forças de segurança, definir responsabilidades, garantir financiamento e fortalecer a cooperação entre União, estados e municípios. No fundo, os três temas apontam para uma mesma questão: o Brasil precisa de um Estado mais eficiente, responsável e capaz de cumprir suas obrigações. Não se trata simplesmente de gastar mais ou menos, mas de administrar melhor e entregar resultados à sociedade.



*Presidente do PL em Pernambuco, deputado Federal e ex-prefeito de Jaboatão dos Guararapes



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