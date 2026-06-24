O Brasil sem Leonel Brizola

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Existem momentos em que o calendário nos obriga a parar e refletir. Um desses momentos aconteceu no início desta semana. Há 22 anos – registrados no último domingo, dia 21 – lembramos que o Brasil perdia Leonel Brizola. E digo “perdia” sabendo que essa palavra é insuficiente, porque líderes como ele não se perdem de uma vez. Continuam sendo disputados, lembrados, reivindicados, traídos e honrados, a depender de quem fala, e com que intenção.

Eu falo como neta de Miguel Arraes, um homem que dividiu com Brizola não apenas a época de duras lutas, mas a coragem que aquele tempo exigia. Ambos foram derrubados pela ditadura e obrigados a ir para o exílio. Com a anistia, voltaram para reconstruir o projeto que lhes tinham interrompido. Não eram homens de gabinete, mas das ruas, cuja convicção foi testada no exílio e na clandestinidade, no risco real de não mais voltar ao seu país. Aquela geração não enxergava a política como um simples cargo, mas como vocação, algo que custou caro. Custou décadas.

A história de Brizola me interessa, especificamente, por uma razão que ultrapassa a nostalgia. Ele entendeu, antes de muita gente no Brasil, que democracia jamais se sustenta sobre a desigualdade. O trabalhismo que ele representava não era retórica de campanha, mas um projeto de país com educação pública de qualidade, com o estado presente na vida de quem mais precisava, com a soberania nacional tratada como questão estratégica, e não como discurso de ocasião. Os CIEPs, a reforma agrária defendida com obstinação, a recusa em separar desenvolvimento econômico de justiça social. Era Brizola tentando provar que o Brasil poderia ser justo sem deixar de ser livre.

É aqui que sinto o paralelo com o que vivo hoje. Disputei as duas últimas eleições majoritárias de Pernambuco. Cheguei ao segundo turno em ambas. Aprendi, do jeito mais difícil, que defender um projeto popular neste país ainda significa enfrentar resistências de quem prefere a política como herança de poucos, e não como instrumento de muitos. Brizola enfrentou a ditadura na porta. Eu enfrento a polarização acirrada. Embora o formato seja diferente, há o mesmo impulso de questionar se quem vem do povo tem mesmo lugar para governar.

Por isso me filiei ao PDT, com orgulho e sem cerimônia. Não por nostalgia partidária, mas por reconhecimento de linhagem. O partido fundado por Brizola carrega a memória de um homem que não separou trabalhismo de democracia, nem democracia de distribuição de renda. Esse é o fio que segue puxando minha pré-candidatura ao Senado por Pernambuco. Entender que o mandato, quando bem utilizado, torna-se ferramenta para reduzir a distância entre quem decide e quem precisa. Sigo nessa luta porque ela nunca terminou, apenas mudou de forma. A escala 6x1, a precarização do trabalho, o desmonte de políticas públicas e outros retrocessos são versões atualizadas da mesma desigualdade que Brizola enfrentou décadas atrás.

O Brasil sem Brizola ficou mais pobre de memória, mas não órfão de causa. Esta segue viva para quem acredita que política não é vaidade pessoal, é compromisso coletivo. Nem Brizola nem meu avô Miguel Arraes voltaram do exílio apenas para guardar lembranças. Voltaram para continuar lutando. Eu carrego esse legado como bandeira, convicta de que o povo no poder não é simplesmente uma frase de discurso. É um projeto a ser trabalhado todos os dias, eleição após eleição, mandato após mandato.





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