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MONTANHAS DA JAQUEIRA – A República deste reino de Pindorama está por um fio, o fio do bigode dos Aiatolás do Senado. Em fevereiro haverá eleição interna para a Mesa Diretora do palácio dos tapetes azuis, o Senado, e o palácio dos tapetes verdes, a Câmara dos Deputados. Existem duas tribos de aiatolás no Senado: os aiatolás do L e os aiatolás anti-L.

Estarão em discussão os grandes temas nacionais: lei da dosimetria para os presos políticos, impeachment dos aiatolás de capa preta e CPIs dos ultra escândalos de corrupção do banco Master e do INSS.

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Demiurgos são seres que flutuam entre o céu e a terra, quase semideuses. Assim os aiatolás do L entendem que devem ser tratados os aiatolás de capa preta, isentos do pecado original e dos pecados de capitais. Falar em impeachment seria uma profanação, eles dizem. A lei da dosimetria é uma moeda de troca. Os conservadores e a turma da direita alardeiam ter conquistado maioria para impor seus desígnios no Senado, mas a carne é fraca diante dos feitiços do poder.

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Um ponto sensível é o caso da arapuca do Master. Todíssimos os aiatolás de Pindorama concordam em que o gângster do Vulcão deve ser julgado e castigado. Existe apenas uma diferença entre eles. Os bichos que fazem o L propõem que os pecados do gângster sejam perdoados aqui no reino da terra e julgados pela Justiça Divina, no Dia do Juízo Final. Lembram que somos todos pecadores e a justiça humana é falha, verdade.

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O próprio Vorcaro admite, humildemente, ser julgado pela Justiça Divina no Dia de São Nunca. Ainda não existe data prevista para o Juízo Final e tudo indica que vai demorar.

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O Sumo Pontífice do Vaticano ainda não informou será a tramitação na Justiça Divina no caso do careca do INSS, que roubou mais de 4 milhões de velhinhos e velhinhas aposentado e pensionista da Previdência Social. O pecador será condenado ao inferno ou ao purgatório? Mistérios do além. Sabemos apenas que o processo só começa a tramitar, em segredo de justiça divina, quando o pecador desencarnar neste vale de lágrimas e de conchamblanças.

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O inferno é um lugar muito desconfortável. Lá não existe ar condicionado. Aqui em Recife nesta época, por conta do El Ñino, o calor está insuportável. Estamos vivendo na base do gelato. Eu adotei o lema: “La felicità è un gelato”. Eu quero ir para o céu, mas não tenho nenhuma pressa de chegar lá. Quanto mais a viagem for adiada, melhor.

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Esta Terra de Vera Cruz, a terra da verdadeira Cruz, vive dias terríveis, de corrupção, ameaças à democracia e ameaças do El Niño. Assim desejo, ex cordis, com todas as fibras do meu coração, que os corruptos e corruptores, ditadores e aprendizes de ditadores e criaturas perversas sejam carbonizadas, com tripas e tudo, nas fornalhas de enxofre do inferno. Deus nos abençoe!

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