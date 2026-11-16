O Brazil só vai dar certo na outra encarnação

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MONTANHAS DA JAQUEIRA - A política entrou em ritmo de monotonia. Toda semana acontece um escândalo de corrupção. Na semana seguinte são acionadas as operações para abafar os escândalos. Já é previsível. Nem dá para a gente se emocionar. Neste momento grave e solene a pizza Master, sabor impunidade, está sendo cozinhada em fogo brando. Se você, criatura de boa fé, duvida que as conchamblanças irão salvar a pele dos grandes goelas, tamanho GG, levante o braço. Ninguém. Será mais uma grande vergonha na República.

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“Os projetos dos pérfidos são abomináveis aos olhos do Senhor, mas as palavras benevolentes são puras”, está escrito no livro dos Provérbios. E daí?! As criaturas pérfidas decidem os destinos desta Terra de Vera Cruz, a terra da verdadeira Cruz, desde os tempos da escravidão.

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Os aiatolás do Senado estão anchos da vida. Vão receber de mão beijada um iPhone 18-Prom, oh yeah. Ser senador é um serviço maneiro. O chefe dos bichos dirá: comportem-se, meninas e meninos. Nada de falar no caso Master. Se você desobedecer, eu tomo o iPhone de volta, entendeu! Sim, senhor! Ser aiatolá é padecer no paraíso. A oposição é de fritar bolinhos. Eles cultivam, sem nenhum pudor, os bezerros de ouro do poder. O Senado assemelha-se ao reino de Alice, no País das maravilhas.

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Ester País só irá dar certo na outra encarnação, quando for novamente descoberto. Até lá continua atolado na mediocridade. Dar certo significa um país desenvolvido com erradicação da pobreza, e não um País com 49 milhões de pessoas vivendo do Bolsa Família para mascarar o desemprego.

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De quem é a culpa pelo crescimento medíocre do PIBinho nos últimos quatro anos? De Bolsonaro. De quem será a culpa pelos juros altíssimos da Selic? Dos eleitores que votaram em Flavio Bolsonaro. De quem é a culpa pela dívida pública de 11 trilhões de reais e pelo endividamento de 80 % das famílias? Das forças ocultas do sistema.

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O CASO EM TORNO DE FHC - Registro, com veemente protesto, o episódio da invasão de privacidade e desrespeito ao idoso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso na residência dele em São Paulo. A título de que foi permitido o acesso de um indivíduo inescrupuloso na casa da família? O ex-presidente, de 95 anos, é um doente de Alzheimer em grau avançado. O caso revelou o abandono em que FHC vive, menosprezado pela família e a companheira.

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Qual a atitude da fulana enquanto o cafajeste circulava pelos cômodos da residência e filmava FHC, impotente em sua “cadeira do papai”? A alegação é que houve um vacilo da companheira-cuidadora nos momentos em que o indivíduo aprontava suas canalhices. Isto é inacreditável e inadmissível. A mulher só veio a público e prestou queixa na polícia quando as gravações foram divulgadas. Este episódio tem a ver com condição do idoso, seja rico ou pobre, poderoso ou não. Ter uma boa família é uma bênção.

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