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A mais recente reunião do BRICS aconteceu em Nova Délhi, na Índia, sob a presidência indiana. De um modo geral, os fatos foram crescentes, mas poderiam ser melhores a nível mundial. Nova Délhi recebeu o grupo no ano em que o bloco celebra 20 anos. O BRICS reúne, praticamente, metade da população mundial e cerca de 40% do PIB global.

Resumidamente, os principais itens tratados no encontro, foram:

a) Declaração de Nova Délhi - documento aprovado no final e por unanimidade, focado nas bases da resiliência, inovação, cooperação e sustentabilidade;

b) Reuniões Bilaterais destacadas - o primeiro ministro indiano, Narendra Modi, e o presidente chinês, Xi Jinping, realizaram sua primeira reunião em solo indiano, em sete anos;

c) Comercio e Moedas locais - o Bloco incentivou transações financeiras em moedas locais e ampliações dessa modalidade pelo Novo Banco de Desenvolvimento (NBD) presidido por Dilma Rousseff;

d) Oriente Médio e Ucrânia - os líderes expressaram preocupação com as tensões no Oriente Médio sem identificar culpados e a invasão da Ucrânia pela Rússia não foi abordada. Excluída no documento final;

e) O presidente do Brasil não compareceu devido a campanha eleitoral. Foi representado pelo ministro das relações Exteriores, Marco Vieira;

A tensão durante o evento foi muito grande, tanto que aprovação de um documento final da cúpula foi considerado uma vitória. Basta citar que ninguém foi criticado ou responsabilizado pela Guerra do Oriente Médio. Foi salutar, o encontro pessoal dos líderes do Irã, Masoud Pezeshkian e o príncipe herdeiro de Abu Dhabí, xeque Khaled Bin Mohamed. Foi o primeiro contato direto.

Positivamente, Gaza recebeu o melhor tratamento do documento. Foi um tratamento seguro, firme. Defendeu a criação do Estado da Palestina, tendo Jerusalém Ocidental, como capital. Houve efetiva demonstração de preocupação com Gaza. O mesmo não se pode dizer sobre a Ucrânia. Foi esquecida. Houve constrangimento, revelado por líderes que preferiram o anonimato.

Por sua vez, o presidente chinês Xi Jinping não perdeu a oportunidade para confirmar seus propósitos em relação a inteligência artificial, enquanto a pedido do Brasil, o Bloco condenou o embargo e as sanções contra Cuba. Finalmente, como não poderia deixar de ser, a reforma das instituições globais. Aí, entra os nossos interesses para assistirmos a entrada do Brasil no Conselho de Segurança da ONU cujos membros efetivos: Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Irã, Indonésia, Egito, Etiópia, Abu Dhabi. Além dos países parceiros Belarus, Vietnã, Cazaquistão, Cuba, Malásia, Nigéria, Tailandia, Uganda e Uzbequistão. E mais, Burundi, Filipinas, Bahrein, Arabia Saudita e Uruguai.

O Bloco ainda condenou as sanções econômicas unilaterais e medidas coercitivas não autorizadas pelo Conselho de Segurança da ONU.

Na prática, o grande objetivo do BRICS como Bloco econômico é a busca incessante de um papel maior na definição de uma agenda global para os países emergentes e em desenvolvimento.

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