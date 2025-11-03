O cabra é cobra criada de duas cabeças

A- A+

MONTANHAS DA JAQUEIRA — O guru da seita do cordão encarnado é uma cobra criada de duas cabeças e dois corações, da raça das cascavéis, da cor escarlate. É uma cascavel biflex, movida a energias criptocomunistas e capitalistas. Um coração da cascavel é pintado de urucum vermelho de guerra. Outro coração é capitalista com pitadas de psicopatia socialista.



O Gov. distribui vales-cérebros. A cobra-criada alimenta-se do cérebro de suas vítimas.

OoO

As barbas da cascavel bicéfala são infestadas com piolhos, lêndeas, chatos e outros insetos do serpentário sub-marxista. Exemplo: a pedagogia do oprimido foi a maior farsa que aconteceu na educação brasileira. É zero pedagogia e Xis ao quadrado de proselitismo esquerdejoso. A falsa pedagogia consiste em dizer que o aluno sabe mais que os professores opressores e mais vale contestar os valores sociais. Queimar aulas, fazer greves e barricadas são as principais lições da pedagogia do oprimido.

Por essas e outras hoje eu tô invocado e tiro o chapéu para o cowboy Donald Tramp. Ele veio para desmontar a dominação Woke de esquerda.

OoO

Os adeptos apregoam que a pseudo-pedagogia é estudada em universidades do estrangeiro. Lorota. Só se for nos cafundós do Sudão.

A educação brasileira hoje alcança os piores resultados na avaliação de entidades tipo o PISA – Programa Internacional de Avalição de Estudantes.

Existe uma fornada dos doutores semianalfabetos funcionais no meio do mundo.

A zoologia da libertação usa o sagrado nome de Cristo em vão como se fosse um guerrilheiro tipo o Hamas.

Estes dois capítulos mais a ideologia de gênero compõem o triângulo revolucionário das esquerdas. Atuam nos subterrâneos da liberdade, feito fogo de monturo.

OoO

Ao apresentar-se diante do cowboy da América na mesa de negócios da Malásia, a cascavel escarlate exibiu um falso brilhante pacifista. Disse que a Sul América é uma zona de paz e disse, sem ruborizar a face, que a ilha-presídio de Cuba nunca jamais exportou revolução e terrorismo além mares.

OoO

Feito um João sem braço, o vermelhão propôs intermediar negociações com o ditador narcotraficante que está se afogando num mar de coliformes no Caribe (Ele próprio é um coliforme em forma de gente). Um minutinho. O cowboy pediu licença para explodir mais uma embarcação carregada de alucinógenos e fez de conta que não entendeu a proposta indecorosa do vermelhão. Os alucinógenos da Sul América fazem a cabeça das novas esquerdas na América do Norte.

Negociar o quê, a sobrevida do regime narcotraficante terrorista?! O cowboy fingiu não ouvir a proposta indecorosa da cascavel. O ministro-secretário Marco Rubio vai cuidar do energúmeno do Caribe.

OoO

Retaliações econômicas e embargos só prejudicam as populações e os tiranos continuam a roubar por baixo dos panos. Falar em soberania e autodeterminação dos povos é argumento dos aliados de tiranos e ditadores. Já está passando da hora e se Zeus quiser até o final do ano o cowboy Donald Tramp vai expurgar o satânico ditador Maduro do poder na Venezuela. Aleluia! Aleluia! A ilha-presídio de Cuba está na fila.





___

