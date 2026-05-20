O campus que virou fábrica de futuro e o que o Brasil ainda precisa decidir

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Estive em Xangai em abril de 2026, durante a segunda etapa da 16ª Missão Técnica Internacional do Semesp. Não foi uma viagem comum de estudos. Foi um choque de realidade sobre a velocidade com que o mundo está se reorganizando — e sobre o lugar que o ensino superior brasileiro ocupa nessa nova equação.

Ao visitar polos de inovação, percebi que não estava apenas diante de universidades. Estava observando o funcionamento de uma potência que transformou o campus em ativo estratégico. Em 2024, a China respondeu por quase metade dos pedidos de patentes do mundo. Foram 1,8 milhão de solicitações no ano, quase o triplo do volume apresentado pelos Estados Unidos no mesmo período. Esse dado não é só estatístico: ele mostra que as instituições chinesas deixaram de ser apenas centros de formação para se tornar motores econômicos.

Uma das visitas mais impressionantes foi ao centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Huawei em Xangai, no complexo Lianqiu Lake. Com capacidade para abrigar até 35 mil pesquisadores, o espaço funciona como uma cidade corporativa autônoma, com transporte interno, laboratórios integrados e sistemas inteligentes de gestão. A mensagem ali é clara: tecnologia não é custo de apoio. É a base que sustenta o negócio.

A reflexão se aprofundou na Shanghai Jiao Tong University, que lançou em parceria com a Huawei a plataforma de computação inteligente Zhiyuan-1. Trata-se da maior infraestrutura de computação universitária de construção doméstica da China, com 633 PetaFLOPS de capacidade e 13 petabytes de armazenamento. Isso permite que equipes de pesquisa treinem modelos complexos diretamente no campus, algo que até pouco tempo atrás ficava restrito a grandes laboratórios privados. Em áreas como genômica e medicina, essa estrutura já está acelerando descobertas e ampliando a capacidade científica da universidade.

O contraste com o Brasil é inevitável. No Índice Global de Inovação da WIPO, a China saiu da 29ª posição em 2015 para a 11ª em 2024. No mesmo período, o Brasil avançou da 70ª para a 50ª colocação. Houve melhora, sem dúvida, mas a diferença está na direção das trajetórias. A China fez da pesquisa e desenvolvimento uma prioridade de Estado; o Brasil ainda oscila em torno de 1,2% do PIB em investimento nessa área.

Essa diferença aparece também na educação. Desde 2017, com seu plano nacional de inteligência artificial, a China vem conectando academia e indústria de forma mais orgânica, com currículos voltados à pesquisa aplicada e à formação em IA. No Brasil, produzimos ciência relevante e estamos entre os quinze maiores países em volume de publicações, mas ainda enfrentamos um gargalo estrutural: falta escala, falta integração com o setor produtivo e falta infraestrutura para transformar conhecimento em inovação.

É por isso que o debate sobre Smart Campus ganhou urgência. Segundo o Mapa do Ensino Superior 2026, o ensino a distância já superou o presencial no país, alcançando 50,7% das matrículas. Ao mesmo tempo, a evasão na EAD privada chegou a 41,9% em 2024, o maior índice da série histórica. Isso não é apenas um problema acadêmico. É também uma questão financeira e de gestão. Com dados e inteligência preditiva, as instituições podem identificar alunos em risco de abandono antes que a evasão aconteça.

Por isso, eu vejo cada vez com mais clareza que investir em tecnologia não é modernizar a aparência do campus. É rever a lógica de funcionamento da instituição. Sistemas legados geram custos escondidos, insegurança e ineficiência. Já redes integradas, automação e análise de dados podem reduzir despesas, melhorar a experiência do aluno e abrir novas fontes de receita.

A pergunta, portanto, não é se o ensino superior brasileiro precisa mudar. A pergunta é outra: vamos continuar medindo solidez institucional por metros quadrados, ou teremos coragem de transformar nossos campi em plataformas vivas de inovação, dados e inteligência?



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