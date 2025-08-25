O Capitão Virgulino morreu, mas continua vivo   

A- A+

MONTANHAS DA JAQUEIRA — Da Gruta de Angico:

“Te entrega, Corisco! — Eu não me entrego, não! Eu não me entrego ao tenente, não me entrego ao capitão. Eu só me entrego na morte, com o parabelo na mão”.

Que cabra valente! Assim falou o tenente Corisco ao depor na CPI do Senado sobre Caboetagem premiada do Cangaço:

“Devoto do Padim Ciço e escudeiro fiel do Capitão Virgulino Ferreira, eu não sou cabra de fazer caboetagem. Eu não sou um caboeta. Nem morto”. O depoimento foi publicado na varanda de sua rede social no Xaxado, antigo Twist.

Lutar é mais importante que viver, disse o filósofo Corisco.

OoO

O Capitão Virgulino, a primeira-dama Maria Bonita, o lugar-tenente Corisco e os cabras do bando de cangaceiros foram sangrados e degolados pelas tropas republicanas na Gruta de Angicos, interior de Sergipe, em 1938, em nome da paz social.

Tramp enviou mensagem de solidariedade em vista de Lampião ser perseguido pela mundiça da seita vermelha.

É errado dizer que o regime do Cangaço foi aniquilado desde a derrota em Angicos. Lampião está vivíssimo. Maria Bonita vive! Corisco vive! É Lampa! É Lampião!

OoO

O Capitão Virgulino nunca foi preso nem condenado pela Justiça. Era ficha-limpa. O Tenente Corisco não carregava patacas na cueca nem estava envolvido nas roubalheiras do Petrolão e do INSS. Saudades da elegância da primeira-dama Maria Bonita!

OoO

O regime do cangaço opera atualmente nas grutas dos palácios do Altiplano Central e nas catedrais do poder. Os novos cangaceiros usam canetas Mont Blanc, notebooks e outros artefatos mortíferos. O guru do Cordão Encarnado é um cangaceiro velhíssimo, governado por uma cuidadora. Ela chama Jesus de Genésio. Está no cangaço desde os tempos do rococó.

OoO

Os palácios do novo Império do Cangaço possuem telhados de vidro fumê. O cangaço do Capitão Virgulino invadia cidades, fazendas e sites da Internet para confiscar riquezas da população, sob a proteção dos coronéis. O novo cangaço favorece os pareceiros do mensalão e os coiteiros do Petrolão.

OoO

O Império do novo cangaço digital decreta a reforma tributária para aumentar impostos, invade os sites de Pessoas Jurídicas e Pessoas Biológicas, em conluio com os bancos e planos de saúde, a extorquir a população e manda prender os opositores. Qual a diferença de ontem e de hoje? O cangaço é nossa sina.

OoO

Erradíssimo dizer que a sede da Casa da Moeda está localizada na cidade maravilhosa dos traficantes e bicheiros do Estado da Guanabara. Naquelas paragens existe, sim, uma gráfica do governo com máquinas impressoras de papel pintado em cifras. Quando eu crescer eu queria ser dinheiro, dizem os papéis pintados.

OoO

As verdadeiras Casas de Misericórdia das Moedas operam no Planalto Central. Feito garimpeiros de mineradoras, cangaceiros parlamentares fazem a garimpagem de denários nos tapetes azuis e tapetes verdes do Congresso Existem mais riquezas no subsolo do Congresso que nas minas de ouro do Rei Salomão. São os tesouros secretos mal-assombrados.







___

